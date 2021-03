Salvador Forner: «El electorado es muy receptivo a cualquier fallo de los partidos. Ya no se da la fidelidad que había»

Coorganizador de las jornadas sobre populismos con la coordinadora del Máster en Historia de la Europa Contemporánea, Mónica Moreno, y la titular de la Cátedra Jean Monnet en Historia e Instituciones de la UE, Heidy Senante, el catedrático Salvador Forner subraya la «tremenda readaptación» que arrastran los partidos desde 2014.

Unas jornadas con el nivel de los ponentes no se improvisan, ¿imaginaba que serían tan de actualidad a raíz de la situación de Cs y las elecciones en Madrid?

Es un tema de actualidad desde hace años. Tras las elecciones europeas de 2014 es cuando más se manifiesta el cambio político en Europa. Los grupos popular y socialista, que hasta entonces tenían una mayoría grandísima, sufren un tremendo retroceso y se quiebra la dinámica del bipartidismo con otros emergentes. De los grandes países uno se ha ido ya, Reino Unido, en gran parte debido a actitudes populistas del partido que pedía la salida de la UE. En Francia también se ha roto con el esquema tradicional, Macron se ha hecho con el voto mayoritario con rasgos populistas. En Italia han tenido que recurrir a Mario Dragui para que solucione la papeleta, y en España, que el partido comunista esté presente en el Gobierno es una situación muy nueva, pero previa.

¿Se ha polarizado la política al extremo de poder hablar abiertamente de populismos?

Populismo se presta a confusión. Implica hablar directamente al pueblo, es más adjetivo que sustantivo, porque no hay partido que alguna vez no haya recurrido a él. Nos remontaríamos a la antigüedad grecorromana. También el nacionalsocialismo y el fascismo tienen rasgos muy populistas, siempre está presente en la historia política de Europa y de América, mira Trump. Tras la Segunda Guerra Mundial hubo un movimiento netamente populista desde el punto de vista más sustantivo, con un comerciante que representó a las clases medias en Francia. En el caso español se nota más porque está Podemos con rasgos populistas, pero no creo que haya que darles la adscripción sustantiva.

¿Diría que Vox y Podemos representan el mismo extremismo en situaciones enfrentadas?

No creo que el populismo sea extremismo, es otro fenómeno. Hay en general izquierdas y derechas radicales, y coincidencias en puntos como el antiglobalismo o la actitud hacia la UE, sobre la que mantienen reticencias, pero con planteamientos distintos, por la defensa de la identidad nacional la derecha, y por el anticapitalismo y contra las multinacionales la izquierda comunista radical, absorbida por Podemos.

¿Qué recorrido ve al populismo de Isabel Díaz Ayuso? ¿Pueden calar mensajes del tipo «libertad o comunismo» como el que abandera?

El comunismo interesa más desde el punto de vista intelectual, pero en el imaginario colectivo no hay una percepción de su existencia como amenaza. Cuando menos respaldo tenía IU, hay ministros como Garzón en el Gobierno, gracias a su alianza con Podemos, nunca se habría podido pensar.

¿Surgen siempre por crisis?

Sí, siempre en momentos de crisis económicas o identitarias que favorecen esa emergencia; pero en la derecha conservadora liberal o en la socialdemocracia no creo que predominen esos planteamientos.

¿Y los mensajes ultras?

El mensaje en política es márketing. Con un buen eslogan captado por la opinión pública se toma la delantera.

¿Cs hace aguas? ¿Le queda espacio político?

Políticamente atravesamos un proceso de readaptaciones tremendas, se nota en la enorme volatilidad del voto. El electorado es muy receptivo a cualquier fallo en la estrategia de los partidos, no se da la gran fidelidad que había. En Madrid puede pasar que se refuerce enormemente el PP y se convierta en hegemónico con el voto útil de Vox, y que éste quede arrinconado, pero también lo contrario, consolidarse Vox y tener reflejo en toda España.

¿Y en la izquierda?

Que Podemos se de un trastazo tremendo o que remonte mucho, la situación es muy abierta. A Iglesias le puede pasar lo que en argot taurino sería «o salgo por la puerta grande o voy a la enfermería», pero si no llega al 5% es el fin de Podemos y de Iglesias. Creo que se presenta porque sospecha un giro en Sánchez por el acercamiento con Ciudadanos, que hace presagiar una especie de segundo matrimonio, pero, tal y como se ha producido la trama Cs, ha salido chafado. Errejón creo que tiene la llave y si se pliega a Iglesias salvará los trastos.

¿Ve futuro a Vox?

Vox ha recogido el espacio del que había desertado el PP, con un Rajoy condescendiente y poco eficaz con la política catalana. En política hay una ley, y es que no queda nada sin cubrir, pero ¿se va a consolidar o a quedar arrinconado? Madrid va a ser un termómetro importante. El resultado de la izquierda puede ser extrapolable al resto de España, pero con la derecha no me atrevería a decir tanto por el fenómeno Ayuso. Si Iglesias se hunde lo veo extrapolable, y Cs igual. Si se hunde va a ser el final del partido.