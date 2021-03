Mazón acusa a Puig de “no hacer nada” en Madrid por la reforma de la financiación autonómica tras años de “montar el pollo”

El presidente del PP en la Provincia de Alicante, Carlos Mazón, ha criticado a Ximo Puig, presidente de la Generalitat, tras asegurar, en relación a la tan ansiada reforma del sistema de financiación autonómica, que el socialista “no tiene capacidad de influencia en Madrid para defender los interesas de la Comunidad”. El popular ha acusado a Puig y a sus socios de “montar el pollo” durante años al PP y les ha acusado de ahora optar por “callar”.

Mazón se ha referido con el término “ninguneo” al trato que guarda Pedro Sánchez con la Comunidad Valenciana, después de que el departamento que dirige la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, “haya zanjado para este año, y prácticamente para esta legislatura, la reforma del sistema de financiación autonómica, que permitiría dotar de más recursos económicos a la Comunidad”, según ha señalado el también presidente de la Diputación de Alicante.

“El jefe del Consell, Ximo Puig, no tiene capacidad de influencia en Madrid para defender los intereses de la Comunidad”, ha criticado Mazón. “No va a haber modelo de financiación autonómica y Ximo Puig y sus socios callan cuando se han tirado años exigiendo al PP lo que ahora su propio gobierno no hace”, ha añadido el presidente popular. Sobre el máximo dirigente de la Generalitat y sus socios de Compromís y Podemos, ha añadido que han estado “literalmente montado el pollo en Madrid, como ellos lo llamaban, y sacando las pancartas cuando gobernaba el PP, mientras ahora callan ante un compromiso no cumplido”.

El presidente de los populares ha apuntado que un nuevo modelo de financiación autonómica significa más recursos para instalaciones educativas, instalaciones sanitarias y para la atención a los que más lo necesitan, "más si cabe tras el fracaso del ingreso mínimo vital, que ha dejado fuera al 70% de los solicitantes, y que tiene ir compensándose con la la renta valenciana de inclusión que tampoco está ni se le espera”, ha afirmado.

“El gobierno valenciano no está haciendo nada y para poder construir instalaciones y dotar a la gente de recursos necesitamos un dirigente con influencia en Madrid que reclame una financiación a la altura de esta Comunidad, claramente reconocida por todos como infrafinanciada”, ha asegurado Mazón, quien ha añadido que “no podemos estar pidiendo permiso o perdón a Sánchez cada vez que necesitamos algo”. “No tenemos a un interlocutor con el Gobierno de España que nos defienda, y nos piden un plan de resiliencia y lo que vamos a terminar perdiendo es la paciencia”, ha vuelto a criticar el dirigente popular.

Carlos Mazón ha hablado también de “otros ninguneos” refiriéndose los sectores del calzado y el mueble en Alicante, y se ha referido también al itinerario de los fondos europeos o al supuesto "ostracismo al que Pedro Sánchez está sometiendo al turismo alicantino”.