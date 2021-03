La guerra de Ciudadanos llega a la Diputación con el cese de un asesor afín a Argüeso

El grupo Ciudadanos solicitará al presidente Carlos Mazón este cese tras la orden recibida por parte de la dirección nacional. Vicente Castillo ha indicado a este medio que está pasando "un duelo" y que esta decisión le duele profundamente al ser uno de los fundadores del partido. "Llegué en 2005 cuando era una organización y ni tan siquiera estaba Albert Rivera. He sido la mano derecha de Hervías y sabía que eso me podía pasar factura pero aún así me he quedado con un vacío enorme cuando me he enterado", ha dicho a este medio.

Vicente Castillo, natural de Jaén, ha pertenecido a la ejecutiva nacional, fue candidato en Vandellós y Tarragona y en el anterior mandato fue asesor en la Diputación de Barcelona: "Cuando hemos tenido que salir a la calle yo he estado ahí y le he echado todo el valor para defender este proyecto, pero en estos momentos hay gente que no merece la pena", ha añadido el hasta ahora asesor en alusión a la dirección liderada por Inés Arrimadas. También ha reconocido que ha tenido diferencias con altos cargos de la dirección y ha reprochado a los dos diputados provinciales Javier Gutiérrez y Julia Parra y al coordinador César Martínez que no se hayan plantado. "Esto viene de arriba pero ellos tampoco han hecho nada para evitarlo. La dirección ha perdido la confianza en mí pero yo también en ellos", ha apostillado.

Albert Rivera definió a Castillo públicamente como "un ciudadano que ha recorrido el mundo, que es un gran profesional y que ha llegado a la política de manera vocacional”.

Como ya publicó este medio, la reestructuración que Ciudadanos aprobó en diciembre en la Diputación de Alicante ha supuesto, en la práctica, una subida de sueldos de entre 7.000 a 14.000 euros para el sector afín al coordinador de área y del grupo, César Martínez, vinculado a la cuerda de José María Espejo. A través de esta remodelación, la formación castigó al sector del senador expulsado de Cs y exsecretario de Organización autonómico, Emilio Argüeso, y al del exsecretario de Organización Fran Hervías. Los sueldos de Manuel Molina o Vicente Castillo bajaron entre 7.000 y 12.000 euros anuales.