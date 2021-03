Caos en la Diputación por los gastos sin justificar: cada grupo aplica su criterio

La regulación contable del anterior mandato se ha convertido en un guirigay en el que cada partido está actuando como considera. Intervención terminó la fiscalización de las cuentas de ese periodo e hizo un informe con sus conclusiones, el cual se llevó al pleno. Tras tomar conocimiento de ese documento, el equipo de gobierno aprobó el inicio del expediente de reintegro, cuya regularización contenía errores en los cálculos contables. En esa tramitación se ha dado la posibilidad de formular alegaciones y aportar la documentación. Con base en el informe de Intervención, son los exdiputados provinciales quienes deberán responder patrimonialmente por el perjuicio causado a las arcas de esta institución. Esquerra Unida tendrá que abonar 42.000 euros; el PP ha reintegrado 3.100 euros; el PSPV, 500 euros; Ciudadanos, 2.200 euros; y Compromís, 3.518 euros. En total, los grupos tendrán que devolver 50.000 euros.

La oposición ha denunciado públicamente que no existe base jurídica para este reintegro y ha mostrado sus quejas por las «contradicciones» de Intervención al dar por buena la justificación del dinero a través de este informe para posteriormente anunciar que se volverá a revisar la contabilidad a través de una auditoría externa. Aún así, los socialistas ya han abonado la cuantía con el dinero del grupo y ahora los actuales diputados ingresarán de su bolsillo lo que le corresponda. «Lo hemos pagado porque no quiero que nadie nos saque los colores por 500 euros, pero la Diputación no ha trasladado la orden de pago y esta maniobra no tiene ningún sentido», dijo el portavoz socialista, Toni Francés. La presión judicial y mediática que ha ejercido Compromís para que el PP devuelva casi medio millón de euros sin justificar ha forzado al PP a tomar esta salida. La coalición ha dejado claro que no pagará este montante al entender que es la manera que ha encontrado el PP de zanjar la polémica. De hecho, los valencianistas han presentado un recurso contra el reintegro al no incluir el medio millón de euros del PP. «Ese acuerdo de pleno no tiene efectos jurídicos. Nos exigen un dinero cuando nuestro gasto está totalmente justificado, pero, sin embargo, el PP no tiene que pagar el medio millón de euros. Esta es la presión chabacana del PP para intentar intimidarnos», dijo el portavoz, Gerard Fullana.

Por su parte, los populares han ingresado el dinero tras haberlo pedido previamente a los diputados del anterior mandato al entender que el informe de Intervención les obliga a hacerlo para regularizar el dinero que no está debidamente justificado. Tras consultar con los servicios jurídicos, los populares defienden que las personas que en esos momentos eran representantes de los grupos son quienes deben abonar el importe. Mientras Esquerra Unida busca una salida para esclarecer los datos y subsanar los errores, desde Ciudadanos entienden que debe ser el exdiputado Fernando Sepulcre, como único integrante del grupo en esa época, quien formule sus pertinentes alegaciones: «Nadie, salvo él, tiene conocimiento de en qué, cómo y por qué se utilizó la dotación económica que no devolvió a la Diputación, por lo que nosotros, como tercero ajeno, no tenemos conocimiento de si se le ha notificado el expediente», dijeron desde la formación naranja.

Al margen de este informe, durante el último pleno de la Diputación, el PP sacó adelante su propuesta para que los grupos políticos presenten una cuenta justificativa, con memoria de actuación, respecto a los fondos percibidos para una posterior revisión por un auditor de cuentas. La diputada María Gómez apuntó que esta medida responde al interés de clarificar «de una vez por todas» la información relativa a la asignación de los grupos políticos aunque los grupos de la oposición entendieron que con este gesto el PP está reconociendo que «la fiscalización fue fraudulenta».