La oposición y Compromís aprietan con la financiación

El reciente encuentro entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el que se abordó la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómico, sirvió ayer de munición a la oposición en las Cortes y también a Compromís.

El líder autonómico trató de calmar los ánimos asegurando que no parará de defender lo que considera justo y puso en valor que, ahora sí, el Gobierno reconoce el perjuicio que se está causando a la Comunidad y su compromiso de recalcular las cantidades en base a un criterio poblacional. Puig señaló que, aunque no se ha cambiado todavía el sistema, el Ejecutivo está inyectando fondos a la Comunidad, como los 1.486 millones del fondo covid no reembolsable de 2020, 1.254 millones del fondo React, y más de 650 millones de la línea de ayudas a empresas, y está pendiente de la distribución del fondo covid 21. Fondos que, dijo, permiten sortear la crisis de mejor forma «y no con los recortes del PP»; lo que no impedirá que, como presidente, siga reclamando al Estado que asuma la deuda histórica. La síndica del PP, Isabel Bonig, preguntó a Puig dónde quedaron las pancartas y manifestaciones en las que participaba antes de la llegada de Sánchez a la Moncloa para reivindicar una financiación justa. Ruth Merino, de Cs, le instó a dejar su actitud «cobarde y sumisa» y a pelear «de verdad por los valencianos», y el portavoz de Compromís, Fran Ferri, socio del Botànic, le espetó que con PP y PSOE han cambiado los ministros pero el problema continúa. «Ahora ponemos la excusa de la pandemia, pero con pandemia o no los fondos se han de repartir», aseveró.