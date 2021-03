El portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Toni Francés, ha utilizado una red social para dar su opinión sobre la “huida” del exsíndic de Ciudadanos en Las Cortes al PP. “¿Sorprende la huida de Toni Cantó al PP? No sorprende”, ha expresado Francés.

A través de varios tuits, el portavoz socialista explica la razón por la que no ha sido una sorpresa el paso de Toni Cantó. “En 2019 decidió mantener en el gobierno de la Diputación de Alicante al PP, pese a que fue el PSOE el partido más votado por los alicantinos. Cantó reforzó al PP de siempre, el PP de Zaplana y Ripoll”, ha recordado.

En otro de los tuits, Francés señala directamente a la relación entre Toni Cantó y el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, y que fue decisiva para que Ciudadanos decidiera mantener al PP en el Gobierno de la Diputación, con la presidencia de Carlos Mazón. “Ahora todo encaja. En la operación de mantener en la Diputación al PP y a Mazón, estaba Teodoro García Egea. El de los tránsfugas de Ciudadanos en Murcia. El de la operación para acoger a Cantó. Sin duda alguna, todo esto parece bien orquestado. Con alevosía y premeditación”, ha apostillado.

Por último, Francés ha terminado subrayando “Queda claro que el interés para Cantó y el PP no era el bienestar de los alicantinos. Igual que ahora, el interés no es el bienestar de los madrileños. No cabe duda cuál era el interés”.