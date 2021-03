PP y Cs achacan el retraso de las ayudas a las competencias impropias que asume la Diputación

El equipo de gobierno de la Diputación, formado por PP y Ciudadanos, ha achacado el retraso de las ayudas correspondientes al Plan Resistir para los autónomos a las competencias impropias que lastran el presupuesto por valor de 25 millones. En el pleno de esta mañana, PP y Cs han responsabilizado al Consell por no convocar la comisión bilateral para racionalizar los recursos y, además, han cargado contra Ximo Puig por las dificultades burocráticas que han encontrado para la distribución de los fondos a los ayuntamientos. "Queremos estar en igualdad de condiciones que el resto de diputaciones. Tenemos 25 millones de competencias impropias y no podemos meter en el presupuesto el dinero del Plan Resistir, por eso lo hemos sacado del remanente", ha dicho el diputado popular Eduardo Dolón. La Diputación de Alicante ha aprobado hoy por unanimidad en un pleno extraordinario la autorización del gasto del Plan Resistir de apoyo a la hostelería, el ocio y otros sectores afectados por el covid. El acuerdo permite aportar 14,7 millones de euros, lo que representa el 22,5% del programa inversor, en el que también participan, además de la administración autonómica, los propios ayuntamientos.

El portavoz de Ciudadanos y diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, ha mostrado su respaldo a las ayudas aprobadas para las pequeñas y medianas empresas, pero ha criticado la aportación del Consell en términos comparativos, "frente al esfuerzo" que tendrán que hacer las diputaciones y los ayuntamientos, que pondrán el 22,5% y el 15% del Plan Resistir. Según ha detallado Gutiérrez, la Diputación de Alicante contribuye a este programa con un 6% de su presupuesto, casi 15 millones de euros. "La Generalitat debería poner 1.500 millones si comprometiese el 6% de su presupuesto. En ese escenario, a Alicante le tocarían 540 millones de euros y lo que en realidad va a llegar a nuestra provincia son 41 millones de euros y además no de las arcas autonómicas, sino de los Fondos Europeos”, ha asegurado.

PP y Ciudadanos han reprochado que el decreto del Consell no haya contemplado la exoneración de la obligatoriedad de estar al corriente de pago de tributos y seguros sociales, lo que posibilitaría, según han apostillado, que un mayor número de empresarios y autónomos pudiesen optar a estas ayudas.

La Diputación de Alicante es la única que todavía no ha hecho llegar el dinero a los municipios, lo que ha generado las críticas de PSPV y Compromís. El portavoz socialista, Toni Francés, ha criticado la gestión de Carlos Mazón y ha indicado que "la Diputación de Alicante no está a la altura de lo que es exigible, es una administración que está lejos de las necesidades de los pueblos y que ha demostrado la incapacidad que tiene para dar respuesta a las urgencias". Toni Francés ha querido dejar claro que los ayuntamientos tienen ingresado en sus cuentas el dinero que ha aportado la Generalitat para el Plan Resistir y ha lamentado la lentitud de esta institución por hacer llegar inversiones. "Algo se estará haciendo mal cuando el resto de diputaciones pagan y esta no. Ni tan siquiera han puesto el dinero y los pueblos de la DANA siguen sin cobrar", ha apostillado Toni Frances.

También el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha criticado que Carlos Mazón sea el presidente que menos ayudas saque adelante y ha mostrado su deseo de que el PP no gobierne nunca para "no pasar vergüenza". Fullana ha recordado a Mazón el pacto presupuestario y ha reprochado que "mientras llegábamos a un acuerdo con los presupuestos, el PP pactaba con tránsfugas". También ha cargado contra Toni Cantó y contra los movimientos del PP para acoger a los militantes naranja desencantados. "Somos la Comunidad que más dinero ha destinado al covid y ustedes tienen la poca vergüenza de cuestionarlo cuando no han pagado la DANA, no han ejecutado proyectos del Planifica y es la institución que menos ayudas aprueba. Las competencias impropias las tienen todas las diputaciones y es un argumento falso", ha concluido.