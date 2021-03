Un político que un día fue actor y una guerra sin terminar

Cantó es un señor sin escrúpulos que como el apóstol Pedro ha negado tres veces.

Primera: comenzó su trayectoria como ustedes saben en 2006 en una pequeña agrupación política de Torrelodones, donde ya criticó la salvaje política urbanística de los populares en la Comunidad de Madrid

Segunda: como Torrelodones pronto se le quedó pequeño pasó luego a UPyD, donde a principios de la pasada década animó a muchos jóvenes cachorros del PP, hartos de la corrupción de su propio partido -aquellos tiempos de Francisco Camps o Ricardo Costa-, a nutrir las huestes magentas de Rosa Díez, erigidas como una fuerza regeneradora de centro que jamás enfangaría su prestigio ante los tribunales; y cuando UPyD se fue al garete aseguró que no aprovecharía para fugarse a Ciudadanos, que entonces y de la mano de Albert Rivera se comía el mundo: «Yo no he venido a la política para hacer esas cosas, me parece feo», declaró entonces Cantó, quien añadió que llamaría a su representante para volver a ser actor... días antes de marcharse a Cs y no volver a ser lo que nunca quiso ser.

Tercera: Pues asombrosamente igual que la segunda. Enfadado ahora porque Inés Arrimadas no le había avisado de la moción de Murcia, aseguró que volvería a llamar al representante que nunca ha llamado para acabar aceptando el puesto 5 de la lista del PP en las autonómicas de Madrid que lidera Isabel Díaz Ayuso. El chico de Torrelodones ya está en casa. La misma a la que pretendía prenderle fuego hace 15 años.

En realidad antes nos hemos equivocado. Cantó no ha negado tres sino cuatro veces, una más que el apóstol: también ha negado a los miles de votantes de la Comunidad Valenciana que le brindaron su apoyo en los comicios autonómicos y a los que ahora y en plena pandemia deja en la estacada para regresar a la villa y corte. Lo que es increíble es que pese a todo aún haya asesores que crean que el antiguo líder valenciano de Cs va a sumar muchos votos en la lista de Ayuso: es como tratar a la gente de imbécil. No se sabe si esos asesores han fichado a Cantó porque imaginan que todavía quedan muchos fans de «Siete Vidas» sueltos por ahí o, más probable, porque en el fondo Pablo Casado barrunta que es un buen fichaje para intensificar el desguace de Ciudadanos y atraer sus restos al PP. O sea puro tacticismo. Oportunismo. Nadie piensa ni en los votantes ni en la ciudadanía. Ni en Hamlet ni en el frutero.

Y eso no es solo patrimonio de la derecha. Aunque el caso del no actor metido a político es el más sangrante, oportunista fue también en el PSOE que Pedro Sánchez, en pleno repunte de la tercera ola, enviara a su ministro de Sanidad, Salvador Illa, a mejorar los resultados de los socialistas a Cataluña; o que ahora Pablo Iglesias abandone la política nacional negando también a los millones de personas que le votaron en todo el país, con el único ánimo de salvar su marca política en las autonómicas madrileñas. Más táctica. Más aún.

Hoy sabemos que Ciudadanos ha sido un partido postizo alentado desde grupos mediáticos y empresariales, y entre cuyos ánimos se hallaba, además de la cuestión catalana, poder servir de sustituto al PP si el PP desaparecía sepultado por la corrupción, tal y como le sucedió a la Democracia Cristiana italiana. Pero como ni siquiera Luis Bárcenas puede hundir a los populares, que son indestructibles, al partido que hay que mandar con el Titanic tras las pésimas gestiones de Rivera y Arrimadas es al naranja. Es otro fracaso más del centro, ese espacio político que es como El Dorado, que todos buscan sin que nadie lo haya encontrado nunca a excepción de Adolfo Suárez pero en unos tiempos, los de la Transición, que no son estos.

El óbito de Cs comporta una consecuencia nefasta para la democracia española: arroja al PP a manos de Vox, un partido de ultraderecha que niega los valores de la convivencia y encumbra el franquismo. Peor aún: tanto se han mimetizado los populares con Vox que ya hasta Ayuso dice lo mismo que Santiago Abascal. Eso sería impensable en casi cualquier otra derecha europea: es como si de pronto Angela Merkel o los torys británicos, herederos del Churchill que derrotó a Hitler, confraternizaran con el nazismo. Británicos y alemanes hace mucho tiempo que consolidaron sus democracias y cerraron sus guerras. Nosotros no hemos acabado la nuestra.

Hace unos días, el periodista Ignasi Guardans ya dijo en la Cadena Ser que el espacio que decía representar Cs (pero que Cs no se creyó nunca ni por la foto de Rivera en Colón ni con el falso rostro de actor de Cantó) es necesario. Lo es. Vital. El de una derecha liberal, moderna, honesta, socialmente avanzada y sin veleidades autoritaristas de ningún tipo. No puede ser tan difícil como encontrar El Dorado. Y desde luego es mucho más urgente.