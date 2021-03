La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha reiterado esta mañana que se presentará a la reelección en el próximo congreso regional del PP y ha asegurado que su decisión está ha hablado con quien corresponde de la dirección nacional. Bonig se ha expresado en estos términos al ser preguntada en una rueda de prensa sobre si tiene o no el aval de Génova para presentarse a la reelección. La jefa del PP ha dicho que sí, aunque no ha querido desvelar los términos de esa conversación ni dar detalles sobre su interlocutor: "Yo sé de qué y con quién he hablado y me voy a presentar", ha afirmado. Bonig ha indicado que mantendrá esta decisión a pesar de que exista otra candidatura alternativa. Así, ha indicado que que "quien quiera" competir con ella "tiene todo el derecho del mundo, faltaría más".

"En eso consiste la democracia, dentro de los partidos y fuera. Si hay alternativa, que la gente elija sin ningún problema", ha manifestado la líder de los 'populares' . Eso sí, ha indicado que no ha oído "absolutamente nada" sobre otras posibles candidaturas.

La presidenta ha remarcado que tiene "la confianza" de los militantes y simpatizantes del PP, pero que el Congreso "no es exclusivo de Isabel Bonig". "Al sustituto de Mariano Rajoy se le eligió por primarias, muy reñidas y con gente destacada del PP", ha argumentado en alusión a Pablo Casado.

Bonig se posiciona de nuevo sobre esta cuestión cuando, a las puertas de un congreso que podría adelantarse a antes del verano, aumentan las voces dentro del partido que dan por hecho que Génova lanzará la candidatura de Carlos Mazón, presidente del PP de Alicante.