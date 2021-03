El Consell da plantón a Mazón: tres meses sin contestar a la petición de la comisión bilateral

Lejos de amainar, la polémica por el Fondo de Cooperación arrecia. La Generalitat y la Diputación se han enfrascado en una batalla sin cuartel por el reparto de ayudas a los municipios. Si algo define la relación entre Ximo Puig y Carlos Mazón es la incapacidad que ambos dirigentes tienen por alcanzar un mínimo acuerdo. Ya ni tan siquiera quieren aparentar cordialidad, sino todo lo contrario. El último episodio de este desamor ya casi televisado viene a causa del plantón que el Consell ha dado al presidente de la Diputación, quien lleva nada menos que tres meses esperando la respuesta autonómica a su petición para crear una comisión bilateral que les permita retomar sus conversaciones y negociar su principal asignatura pendiente: el Fondo de Cooperación, por el que la Generalitat invierte 13,7 millones en la provincia y que compromete a la Diputación a destinar la misma cuantía. La negativa de Carlos Mazón a sumarse al plan ha provocado mil y un desencuentros que responden a una estrategia que desde hace cinco años ha sido diseñada metódicamente por ambas instituciones con el fin de mantener abierto un frente de batalla. Con esta comisión, Mazón, que tiene hilo directo con Génova, trata de ganar visibilidad y tener una plataforma para cuadrar su liderazgo. Por su parte, Ximo Puig está alargando este foro para no darle la posibilidad de consolidar su influencia en Valencia de cara al congreso regional del PP por el que, dicho sea, Isabel Bonig ya se ha postulado.

Los hechos se remontan al pasado 19 de diciembre, cuando Carlos Mazón envió una carta a la Generalitat para proponer tres diputados titulares y otros tres suplentes que tendrían la consideración de vocales en la mencionada comisión bilateral, que se anunció ya hace 15 meses. Este escrito ponía fin a una serie de comunicaciones que habían mantenido durante varias semanas para subsanar varios errores que la institución provincial había cometido en la designación de los vocales. Fue exactamente el día 19 de diciembre cuando la Diputación propuso a los vocales definitivos, pidiendo al secretario autonómico de Cohesión Territorial, Alfred Boix, que este órgano arrancara. Desde entonces, silencio. La Diputación no ha recibido ninguna respuesta sobre la comisión mixta ni tampoco sobre la solicitud que hizo Mazón para intervenir en las Cortes, mediante la que pretendía pedir la adhesión a este mecanismo de financiación local siempre y cuando los criterios de reparto primaran a los municipios de menor población con menos recursos, al igual que ha establecido PP y Cs en el terreno provincial con el plan denominado Más Cerca. Sí que ha dicho públicamente el Consell que la condición para entrar en el Fondo de Cooperación es que el dinero no tenga un destino definido para que cada alcalde lo pueda dedicar a sufragar servicios o gasto corriente sin ningún tipo de justificación, algo que no se cumple con el plan provincial puesto que los alcaldes están obligados a justificar los gastos.

Ante el silencio del Consell, esta semana Carlos Mazón ha vuelto a enviar una carta, esta vez dirigida a Ximo Puig, para recordarle que sigue esperando la primera de esas mesas de trabajo con la finalidad de profundizar en la líneas estratégicas de la provincia. «Estamos convencidos de que este instrumento de coordinación institucional nos permitirá sentar las bases de una sólida y fructífera relación de cooperación», asegura el presidente de la Diputación en la misiva, para, seguidamente, dejar claro que ya han transcurrido más de tres meses desde que se llevaran a cabo los trámites: «No hemos recibido notificación para participar en la primera de estas reuniones», insiste. Con estos motivos, el líder del PP pide que se convoque este encuentro con urgencia para tratar, entre otros aspectos, el ámbito competencial de las instituciones, en clara alusión a los 25 millones de euros que la Diputación asume en competencias impropias y que, según denuncian los populares, están lastrando su presupuesto. Este es uno de los motivos que esgrimen como óbice para entrar en el fondo autonómico. De hecho, uno de sus principales caballos de batalla es la reordenación progresiva de estas competencias. Para terminar, en la carta enviada a la Generalitat, Carlos Mazón también solicita una respuesta en los próximos días e insta al presidente Ximo Puig a contar con su presencia en la sesión inaugural de la comisión mixta. Mazón ha asumido en primera persona las negociaciones y quiere sentarse cara a cara con Puig en el Palau.

La Diputación quiere evidenciar que ha alcanzado acuerdos con diferentes consellerias, excepto con Presidencia, con la que las relaciones están encalladas casi desde el inicio del mandato. El dirigente alicantino alcanzó un acuerdo con la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, gracias al cual se traspasó a la Generalitat la teleasistencia que ejercía la Diputación. Desde el primer momento de la pandemia se colaboró con Turismo y, de hecho, se anunció el reparto de ayudas conjuntas con el secretario autonómico, Francesc Colomer. Las dos áreas de Turismo, de la Diputación y la Generalitat, han elaborado sus presupuestos anuales de manera conjunta. También se ha llegado a acuerdos con la consellera Rosa Pérez Garijo en materia de Transparencia y Participación Ciudadana.

El PSPV pide al PP agilidad en las ayudas del Plan Resistir

La portavoz adjunta del PSPV en las Cortes, Carmen Martínez, acusó ayer al PP de «boicotear» las ayudas a autónomos y empresas. La socialista lamentó la falta de ejecución del Plan Resistir en muchos de los municipios en los que gobierna el PP y reclamó al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, diligencia en la tramitación de las ayudas. En este sentido, la diputada socialista pidió a Bonig que «exija a Mazón que se ponga a trabajar por los intereses generales si tiene alguna influencia sobre él».