El Consell transferirá en mayo casi siete millones de euros del Fondo de Cooperación a los municipios de la provincia

La Generalitat transferirá el mes que viene el primer tramo del Fondo de Cooperación Municipal 2021, una iniciativa que busca reforzar la solvencia financiera de los ayuntamientos ante la crisis. El total, la Administración autonómica inyectará 40 millones a los municipios de la Comunidad, de los cuales 13,7 millones serán repartidos entre los municipios de la provincia. En este primer pago, fechado en mayo, se ingresará el 50% de las cantidades comprometidas con las localidades, es decir, casi 7 millones de euros. No obstante, los municipios alicantinos serán las que menos reciban del conjunto de la Comunidad tras el rechazo de la Diputación de Alicante a sumarse a este plan, como sí lo han hecho las de Valencia y Castellón.

El director general de Administración Local, Toni Such, ha destacado hoy la consolidación del fondo que, por sexto año consecutivo, inyectará 40 millones de euros a los ayuntamientos, una herramienta que "se consolida como el mejor instrumento de apoyo financiero a los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y que este año cobra una especial relevancia ante la crisis generada por la pandemia de covid-19", ha subrayado. A este respecto, Such ha agradecido la colaboración de las diputaciones de Valencia y Castellón que, con sus aportaciones al fondo, completan la mejora de la financiación local y ha instado a la Diputación de Alicante a sumarse y "dejar de discriminar" a los municipios alicantinos.

En los casos de Valencia y Castellón, las respectivas diputaciones aportan la misma cantidad que la Generalitat atendiendo a criterios de población, no ocurriendo así en la institución alicantina. Su presidente, Carlos Mazón, sigue reacio a colaborar en este plan y ha impulsado uno propio para financiar a los pueblos . El líder provincial prefiere mantener su propio sistema de reparto de obras a la administración local aunque hace dos semanas lanzó un envite al Consell al pedir la incorporación al Fondo de Cooperación siempre y cuando se respetaran los criterios poblacionales de distribución alicantinos, esto es, a través de su plan inversor, el denominado Más Cerca. La obligatoriedad de justificar los gastos que se recoge en ese programa provincial no convence al Botànic, que sigue defendiendo un plan que dé libertad de gasto a los alcaldes, como es el Fondo de Cooperación. Es verdad que la institución provincial alicantina no ha querido sumarse a este reparto de fondos, pero la Generalitat tampoco ha agilizado la convocatoria de una mesa bilateral para tratar de entablar negociaciones.

Gasto incondicionado

El Fondo de Cooperación Municipal 2021 está dotado, como en los ejercicios anteriores, con 40 millones de euros que se transfieren directamente a los ayuntamientos con criterios de reparto objetivos y de forma incondicionada en su gasto, según explican desde la Generalitat. "Esto quiere decir que los ayuntamientos se lo van a poder gastar en aquello que consideren conveniente, otorgándoles ya una mayoría de edad a los ayuntamientos que es muy necesaria; y sobre todo dotándolos de una garantía financiera y jurídica con recursos para poder desarrollar sus propios objetivos para el año 2021", ha señalado Such.

La Generalitat puso en marcha el Fondo de Cooperación Municipal del año 2016. En estos años ha inyectado un total de 200 millones de euros a los ayuntamientos la Comunidad Valenciana. A está cantidad se suman ahora los 40 millones del fondo de 2021.

"Empezaremos a pagarlo ya el próximo mes, abonando el 50% de las cantidades que se han adjudicado a cada municipio según los mismos criterios objetivos que en los ejercicios anteriores", ha avanzado el Director General de Administración Local .

Such ha agradecido la colaboración un año más de las diputaciones de Valencia y Castellón que, con sus aportaciones adicionales al fondo, completan la mejora de la financiación local de los municipios de sus provincias. "Emplazo de nuevo a la Diputación de Alicante para que participe activamente en el Fondo de Cooperación y deje ya de discriminar a los municipios de la provincia de Alicante", ha concluido Such.