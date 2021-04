Oltra urge a la UE a comprar la vacuna Sputnik al considerarla "segura y eficaz"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha defendido hoy que no tiene sentido que vacunas "disponibles y seguras como la Sputnik, que tiene una eficacia superior al 90 %, no se ponga al alcance de los ciudadanos europeos". La portavoz del Consell ha recordado que el Ejecutivo valenciano ha "trasladado la necesidad" de que la UE "adquiera todas las vacunas disponibles" y ha insistido en que "no solo Alemania" ha realizado esta petición. Las declaraciones de Oltra llegan después de que haya trascendido que la canciller alemana, Angela Merkel, está negociando un contrato bilateral para la compra de la vacuna rusa Sputnik; ello mientras la Comisión Europea no ha desarrollado hasta el momento acciones para gestionar la compra centralizada de esa fórmula para la inmunización.

Para Mónica Oltra, la situación ideal es mantener la estrategia de vacunación común en el seno de la UE. A este respecto, considera que la adquisición de vacunas de forma centralizada tiene como objetivo que los países europeos no compitan entre ellos "con una especie de subasta para hacerse con las vacunas". A su juicio, esa es la estrategia más adecuada, ahora bien, ha destacado que la gestión que se está haciendo al respecto desde Bruselas está dejando bastante que desear. "Hay incumplimientos y retrasos por parte de las farmacéuticas, retrasos en la entrega de vacunas... Eso propicia que algunos países planteen la adquisición directa, y no es una buena noticia ni para la UE ni para la confianza en las instituciones, pero es obvio que esas instituciones deberían estar respondiendo con eficacia a la confianza que se deposita en ellas".

Sobre los recientes cambios en la estrategia de vacunación con AstraZeneca, Oltra ha admitido que ha habido "un impacto en el proceso" y ha rechazado pronosticar cuál será el porcentaje de población vacunada el próximo verano.

"No soy muy amiga de aventurarme a decir lo que tendremos dentro de tres meses, máxime cuando cada día cambian las cosas. No hay nada peor que plantear certezas y que luego no se cumplan", ha asegurado.

Preguntada por el plan de vacunación a enfermos mentales que residen en viviendas tuteladas, Oltra ha recordado que su inmunización está prevista en el grupo 1 -el mismo que los centros residenciales- y que Igualdad ya facilitó a Sanidad los listados para que fuesen vacunados.

"Hoy hemos vuelto a enviar a Sanidad los datos de las personas que faltan por vacunar, a petición de la propia Conselleria, de modo que esperamos que se les vacune en los próximos días", ha concluido.

"Hay margen de actuación"

Por otro lado, la vicepresidenta del Consell ha manifestado viernes que, aunque el 9 de mayo decaiga el estado de alarma, la Comunidad Valenciana tiene un "margen de actuación" para adoptar medidas en sus competencias propias, como las relacionadas con horarios, aforos o espectáculos. A este respecto, ha recordado que durante la pandemia ha habido periodos en los que no ha existido el paraguas legal de un estado de alarma y se han adoptado medidas, si bien hay otras restricciones que dependen de esa figura impulsada en el ámbito estatal por el Gobierno y ratificada por el Congreso.

La vicepresidenta ha rehusado pronunciarse sobre qué opina de que el estado de alarma pueda acabar el 9 de mayo, pues ha resaltado que falta un mes para eso y ha considerado que, según las condiciones epidemiológicas que haya el 8 de mayo, será "acertado o no" que decaiga esta figura.

Ha insistido en que la intención del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es levantar el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana antes del 9 de mayo si para entonces los datos epidemiológicos son buenos, ya que la pandemia ha demostrado que en 48 horas pueden cambiar las cosas.

"Decir ahora lo que pasará dentro de un mes es muy aventurado", ha precisado Oltra, quien ha matizado que otra cosa es añadir el "condicionante" y decir que si para entonces los datos van bien se levantará el cierre perimetral.

Por otra parte, preguntada sobre por qué no ha atendido la petición de los hosteleros de ampliar en dos horas el horario de cierre, la vicepresidenta ha contestado que, aunque la Comunidad tiene la mejor situación epidemiológica de España y de las mejores de Europa, a su alrededor la curva de contagios está subiendo.

"En esta tesitura, lo que se ha hecho es optar por la prudencia, sobre todo en los espacios de socialización", ha dicho Oltra, quien ha insistido en que el primer objetivo es preservar la salud y la vida de las personas, y ha recordado que dentro de quince días se volverán a revisar las medidas.

Oltra ha defendido que las razones que han llevado a mantener las restricciones actuales en la hostelería han sido "evitar una cuarta ola" de coronavirus, y ha añadido que la "razón de peso es que la gente no se contagie y no se muera", dado que "con más amplitud de espacio relacional, más posibilidad de contagio".