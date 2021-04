Podem lleva a las Corts los altercados con la ultraderecha

Unides Podem mira a Madrid en plena precampaña electoral. El grupo parlamentario va a proponer al resto de partidos una declaración institucional para que las Corts condenen, en el próximo pleno, «la violencia que está llevando a cabo la extrema derecha, así como el blanqueamiento del fascismo».

Entre los altercados en los que hace hincapié la propuesta figuran el ataque con material explosivo que sufrió la sede de Podemos en Cartagena, pero también las acciones vandálicas contra la Asociación Dr. Fleming del municipio de Coslada o contra la asociación LGTBI Cogam en Chueca, ambas en Madrid, donde recientemente Pablo Iglesias se enfrentó a varios ultras y donde también se registró hace pocos días la batalla campal con activistas de izquierdas en un acto organizado por Vox en Vallecas. La declaración no hace referencia a estos incidentes. El documento denuncia una «retórica incendiaria de una ultraderecha que basa su existencia en perseguir a quienes no piensen como ellos y fomentar el odio al diferente, sean personas, colectivos sociales u organizaciones políticas». Unides Podem insta a«acabar con la impunidad de los responsables de la violencia ultraderechista y todos aquellos que la amparan y legitiman sus ataques». «En la lucha contra el fascismo no cabe ningún matiz ni equidistancia», afirma la síndica Pilar Lima.