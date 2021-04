El Botànic pierde fuelle en Callosa d’en Sarrià: PSPV y Compromís rompen relaciones y se alejan de la Alcaldía

Los enfrentamientos entre los concejales del PSPV y Compromís en Callosa d’en Sarrià están siendo más fuertes que las negociaciones que el Botànic está manteniendo para intentar acercar posturas con el fin de apartar del Gobierno municipal al PP. Tres meses después de que la comisión por el cumplimiento del Pacto del Botànic se reuniera para marcarse el objetivo de alcanzar una alianza para conseguir la Alcaldía en este municipio, ahora son sus concejales los que han dejado claro que no hay vía para el acuerdo y que proceden a la ruptura de la negociación –si alguna vez pudo llamarse así porque ni han logrado sentarse a debatir fórmulas de entendimiento–. Las dos formaciones de izquierda suman ocho concejales frente a los cinco del PP, pero no han podido limar asperezas pese a las presiones autonómicas y provinciales de sus respectivos partidos. Tanto los grupos del Botànic como los cargos alicantinos han mediado para un acercamiento de posturas que en estos momentos parece ya una entelequia. El PSPV acusa a la coalición de desinterés y connivencia con el PP, mientras Compromís alega que no puede hacer alcaldesa a la socialista Mari Carmen Mascaró, a quien denomina la «Toni Cantó callosina», en referencia a su trayectoria en UPyD.