La Diputación se alía con la Generalitat para la recuperación del sector turístico

Convertir el turismo de salud y bienestar en un nicho de negocio y una oportunidad de abrir las puertas del sector. Con ese objetivo, la Generalitat y la Diputación de Alicante han dejado atrás sus diferencias para trabajar conjuntamente en la celebración del I Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar. Eso sí, esta alianza no va a provocar que las instituciones firmen la paz. Se trata de una tregua puntual. Así se encargó de dejarlo claro ayer Carlos Mazón, sin la menor intención de negar la evidencia. El presidente de la Diputación de Alicante reconoció que existe un acercamiento entre la institución a la que representa y la Generalitat en materia de turismo, basado en el «encuentro» y en «sumar», aunque eso no significa que vaya a ocurrir lo mismo en todas las áreas. De hecho, la tensión entre Carlos Mazón y Ximo Puig no deja de crecer. Los conflictos ya no vienen solo a cuenta del reparto de subvenciones entre los municipios como ocurría hace unos meses. Ahora las fricciones se dan por cualquier asunto de la agenda pública como puede ser el Plan Resistir, el agua o la financiación autonómica.

Es la segunda vez que la Diputación sella su alianza con Turismo. El pasado mes de diciembre, Carlos Mazón se integró en el Fondo de Cooperación Turístico y, de hecho, ayer quiso reconocer públicamente la función del secretario autonómico Francesc Colomer,: «Ojalá hubiera más Francesc Colomer en la Generalitat», aseveró. También indicó que las vías de encuentro entre las dos instituciones «dependen del asunto» y fue tajante al asegurar que «todo lo que no suma resta». Por su parte, el director general de Turismo, Herick Campos, reiteró el trabajo conjunto que se está llevando a cabo.

Cargos provinciales y autonómicos presentaron el I Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar Costa Blanca, que se celebrará en l’Alfàs del Pi el próximo 23 de abril, y que nace, según la Diputación, para demostrar que la provincia cuenta con los elementos necesarios para competir en este segmento, basándose en un dato contundente: el turista de salud realiza un gasto entre seis y diez veces más que el vacacional, con un promedio por estancia de 10.000 euros frente a los entre 1.200 y 2.500 euros del otro. A ello se le suma la climatología de la provincia, con una media anual de 18 grados y más de 3.000 horas de sol. Carlos Mazón también destacó otros elementos como «un sector turístico fuerte, una sanidad pública y privada excelentes y una amplia base de conocimiento, ciencia e innovación como representa la Universidad de Alicante». El Congreso, impulsado desde la Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza, busca conocer las oportunidades del turismo de salud por lo que se analizará este producto desde dos vertientes: la médica y la del bienestar. El objetivo es contribuir a la recuperación y crecimiento del sector turístico a pesar de la pandemia. «Es un momento óptimo para seguir preparándonos para recibir a todo aquel que quiera venir a la Costa Blanca». El presidente apuntó que el «sol y playa» es la base del modelo turístico de la Costa Blanca: «No hay un modelo alternativo, sino uno que hay que mejorar, innovar y hacer más audaz», dijo Mazón. Para presentar esta iniciativa, el presidente estuvo acompañado por la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro; el director general de Turismo, Herick Campos; el alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques; y la concejal de Presidencia de Benidorm, Ana Pellicer.

Un congreso internacional con amplia proyección El evento contará con la intervención de Francesc Colomer, Amparo Navarro y destacados médicos

El I Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar Costa Blanca tendrá lugar en l'Alfàs del Pi el próximo 23 de abril y arrancará con una serie de ponencias con expertos. El evento comenzará con las intervenciones del presidente de la Diputación, Carlos Mazón; el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer; la rectora de la UA, Amparo Navarro; los alcaldes Toni Pérez y Vicente Arques; y el director del IUIT de la UA José Luis Gascó. La primera conferencia la impartirá el director general de Turismo, Herick Campos, quien hablará sobre el turismo de salud en la Comunidad. El director del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, abordará el destino Costa Blanca como una oportunidad para la salud y el bienestar. El secretario de la mesa del Turismo, Carlos Abella, también expondrá el pasado, presente y turismo de este sector y, además, habrá una mesa médica en la que distintos especialistas abordarán cómo atraen pacientes internacionales los grupos hospitalarios. Los ponentes serán Mónica Figuerola, Ane Vasbinder, Luis Cuenca y Rafael Bernabeu y la mesa estará moderada por Inma Meco, CEO de Medtravelco.





Desde los ayuntamientos de l’Alfàs del Pi y de Benidorm se han resaltado las oportunidades y la amplia proyección de esta iniciativa. «Es el momento de aprovechar esta oportunidad y vertebrar eficazmente un sector en alza, trazando estrategias comunes y recalcando que somos un destino seguro», señaló ayer la concejala Ana Pellicer, mientras que el alcalde Vicente Arques puso en valor la capacidad de unión que tiene el turismo. «Ha sido muy acertada la elección del municipio de l’Alfàs», concluyó.