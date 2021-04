El PP pide al Gobierno que frene la tasa Google hasta que se resuelva el conflicto arancelario con el calzado

El Partido Popular de la provincia de Alicante ha pedido al Gobierno de España que frene la aplicación de la llamada tasa Google hasta que quede resuelto el conflicto arancelario con el calzado después de que Estados Unidos haya anunciado un aumento de los aranceles de hasta un 25% para la exportación de zapatos como medida de reacción al impuesto sobre Determinados Servicios Digitales que aplica España, entre otros países de Europa.

El presidente del PP de la provincia de Alicante y presidente de la Diputación Provincial, Carlos Mazón, ha mostrado su apoyo a los productores de calzado y ha defendido que se trata de “un sector afectado gravemente de forma colateral por la llamada tasa Google al que tenemos que ayudar en este momento porque ya llueve sobre mojado”. “El calzado está sufriendo las represalias de un mercado importantísimo donde las relaciones comerciales tienen que ser abordadas desde el diálogo y los intereses de España. El calzado lleva tiempo padeciendo las consecuencias de la pandemia con una drástica caída de las ventas y no podemos dejar que siga cayendo en picado porque ya sabemos a través de la propia AVECAL que se están cancelando pedidos procedentes de Alicante”, ha indicado Mazón.

“El calzado alicantino es número uno no solo en esta provincia sino en toda España y también reconocido internacionalmente. No se merece está situación que ni siquiera ha sido creada por esta industria. Lleva más de un año sufriendo la pandemia y ha trabajado muy duro por ser puntero en diseño, calidad y tendencias. No podemos dejarle ahora de lado”, ha dicho.

En este sentido, Mazón ha pedido al Gobierno que suspenda provisionalmente la tasa Google para mediar con Europa con el fin de empezar negociaciones que permitan suspender este impuesto hasta que resuelva el conflicto arancelario. “Que las tecnológicas paguen sus impuestos, pero que eso no repercuta en otras industrias que llevan ya muchos años trabajando para ser punteras hoy en día. Es una consecuencia injusta y el deber del Gobierno es evitar que esto pase”, ha añadido Mazón.

Carlos Mazón ha indicado que la industria del calzado necesita de medidas compensatorias y su inclusión en las ayudas del Gobierno a los sectores afectados por el covid. “¿Qué medidas compensatorias tiene previstas el Gobierno para que el calzado no sufra las consecuencias de la tasa y de la pandemia? ¿Qué garantías nos da el Gobierno de que la cuestión arancelaria no va a perjudicar a otros sectores alicantinos?”, se ha preguntado el presidente provincial del PP.

Asimismo, Mazón ha explicado que el PP provincial ya ha trasladado al grupo popular en el Congreso de los Diputados la situación del sector para impulsar a Sánchez a tomar medidas que frenen “una situación desproporcionada e injusta para el calzado de nuestra provincia”.

Por otro lado, el grupo popular ha presentado dos iniciativas parlamentarias en las Cortes en apoyo al sector del calzado, en las que solicita al Consell, por una parte, que pida al Gobierno de España que incluya al sector en las ayudas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial por el covid y por otro que se suspenda la ‘tasa Google’ que podría suponer un aumento de hasta un 37% de los aranceles que EEUU cargaría al calzado español.

Así lo ha explicado hoy el portavoz de Industria, Felipe Carrasco, en una visita a Elda y a Villena, donde ha mantenido una reunión con representantes del Partido Popular en el Medio Vinalopó. Carrasco ha recordado que el sector del calzado cuenta en España con un total de 3.500 empresas, de las cuales, un 68% son valencianas. Las ventas cayeron un 40% en 2020 y en los primeros meses de 2021 se ha agravado la situación con caídas de hasta el 80%. “Según los datos de la Federación de Industrias del Calzado Español, el sector ha perdido más de 19.000 puestos de trabajo a causa de la pandemia, lo que supone aproximadamente el 50%”, ha explicado.