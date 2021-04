La Comunidad no alcanza el nivel básico en diez de los 22 indicadores de transparencia de la Airef

La Comunidad Valenciana no alcanza el nivel "básico" en diez de los 22 indicadores de transparencia fiscal de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), mientras que obtiene la calificación "avanzada" en otros seis. Del resto, uno lo valora como un grado de transparencia "básica" y cinco tienen un nivel de "buena".

Así consta en el informe de Opinión sobre la transparencia fiscal en España que ha publicado este jueves la Airef, en el que la Comunidad Valenciana ocupa el quinto lugar del ranking de transparencia.

La Comunidad Valenciana no alcanza el nivel 'básico' en los indicadores de marco presupuestario a medio plazo, participación pública, riesgos macroeconómicos, riesgos fiscales específicos, análisis de sostenibilidad de largo plazo, colaboración público-privada, recursos naturales, riesgos medioambientales y entidades públicas fuera del ámbito SEC.

Por su parte, obtiene la calificación más alta, 'avanzada', en unidad presupuestarias, previsiones macroeconómicas, legislación fiscal, evaluación independiente, modificaciones presupuestarias y contingencias presupuestarias.

En concreto, respecto a la las áreas en las que la Comunidad no alcanza el nivel 'básico', la Airef observa que "no publica proyecciones de ingresos y gastos, financieros y no financieros a medio plazo", que los planes presupuestarios a medio plazo "no son públicos" y que su "calidad y robustez puede verse condicionada por la falta de algunos elementos fundamentales para su elaboración".

Sobre la participación pública, critica que "no publica una explicación cara del presupuesto ni muestra sus repercusiones sobre el ciudadano medio". Por otro lado, aprecia que "no se realiza una conciliación entre las sucesivas proyecciones fiscales de manera regular". También indica que "no informa regularmente sobre las implicaciones fiscales de los riesgos macroeconómicos".

La Airef llama la atención sobre que tampoco "presenta un informe resumido sobre los principales riesgos específicos para sus pronósticos fiscales", "no publica regularmente proyecciones sobre la evolución de las finanzas públicas a largo plazo" y "no se dispone de proyecciones oficiales públicas sobre la deuda autonómica para las próximas décadas".

Otra de las cuestiones que indica es que "no publica información, al menos una vez al año, de todos los derechos, obligaciones y riesgos que derivan de contratos de asociaciones público-privadas", ni tampoco "publica inventario de los intereses autonómicos en activos naturales ni valoración económica ligada a ellos, por lo que no se puede estimar la posible variación de dicho valor económico ni de las rentas de su explotación".

Sobre riesgos medioambientales, la Airef pone el foco en que la Comunidad "no publica un catálogo de posibles desastres naturales y medioambientales ni un análisis de los riesgos fiscales que se derivan de ellos. Asimismo, señala que "no publica información, al menos anualmente, de todas las transferencias realizadas entre el gobierno y las entidades públicas fuera del ámbito SEC".

En el lado contrario, la Airef otorga el grado de transparencia 'avanzada' en seis áreas. Entre sus observaciones positivas, destaca que "la documentación presupuestaria incluye los ingresos y gastoscorrespondientes al perímetro SEC, en términos brutos", como también que "la Comunitat Valenciana publica previsiones propias de los principalesagregados macroeconómicos y de los componentes del PIB por el lado de lademanda".

Otras valoraciones de la Airef en las áreas 'avanzadas' son que "en la legislación presupuestaria se encuentra claramente definido elcalendario para la preparación y aprobación del presupuesto", "se establecen los principales requisitos de contenido del presupuesto, especificándose tanto la estructura y la documentación anexacomo los entes incluidos en el mismo" y "se encuentran reguladas las facultades del poder legislativo para poder realizar enmiendas al presupuesto".

Del mismo modo, destaca "el cumplimiento del deber de colaboración" con la Airef, que "toda modificación significativa del presupuesto de la Comunitat Valenciana es autorizada por el poder legislativo" y que "el presupuesto contempla una asignación diferenciada para las necesidades inaplazables de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicial".

Valora además que "los criterios para poder utilizar el Fondo de Contingencia se encuentran delimitados en su normativa presupuestaria" y "se informa trimestralmente al Parlamento regional sobre la utilización del Fondo de Contingencia".