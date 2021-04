Oltra cierra la puerta a ceder competencias de igualdad al PSPV

La disputa lleva años soterrada, pero vio la luz el miércoles cuando la portavoz de Igualdad del PSPV, Rosa Peris, alertó en un comunicado del «desmantelamiento» y la invisibilización del Institut de les Dones -único negociado de la conselleria gestionado por los socialistas, bajo la figura de María Such- como consecuencia de la negativa de devolver a este órgano la responsabilidad asignada en 2015 de coordinar las unidades de igualdad de las conselleries.

Oltra, sin embargo, negó el desmantelamiento del Institut de les Dones y dijo no comprender la postura del PSPV. «Las competencias de Igualdad están en la conselleria que yo presido», enfatizó. «Las unidades de igualdad tienen la misma estructura desde 2018, hace tres años que esto no se ha alterado y no ha cambiado. No me puedo imaginar a qué se puede referir alguien cuando habla de desmantelamiento», ahondó la vicepresidenta, que recurrió a la ironía para dirigir una recriminación velada a las altos cargos socialistas que están detrás de las críticas: «Tampoco creo que alguien que haya tardado tres años en darse cuenta de cómo están las unidades de igualdad sea alguien que tenga tanta preocupación por los temas de igualdad», proclamó, para luego remachar: «Como no lo acabo de entender, lo mejor cuando uno no sabe es no especular».