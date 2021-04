Bonig paraliza su agenda pública mientras medita su futuro político

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, mantiene su agenda pública bloqueada mientras medita su futuro político. En medio del huracán que sacude a la organización valenciana estos días, más pendiente que nunca de la apuesta de Génova por renovar el liderazgo en el partido, la dirigente popular se ha tomado unos días para meditar y no está previsto que reaparezca ante los medios de comunicación hasta mañana, fecha en que las Cortes celebran sesión plenaria.

El impás de espera se produce después de que, según diversas fuentes, Génova haya contactado ya con la síndica popular para comunicarle los planes de Pablo Casado. La dirección nacional apuesta por que la presidenta popular pase el testigo al responsable de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, en un congreso regional que podría adelantarse a julio. El PP no quiere un congreso de confrontación, por lo que la dirección nacional espera que Bonig dé un paso atrás. En ámbitos populares se aseguraba ayer que la reunión que la dirección nacional del PP tenía previsto mantener de forma inminente con Bonig se habría celebrado el viernes con total discreción. Un encuentro en la sede de la calle Génova de Madrid entre Bonig y el número dos del PP, Teodoro García Egea, que fuentes oficiales del PPCV «ni confirman, ni desmienten». Las mismas fuentes se limitan a añadir que desconocen si esa cita se había producido y que, en todo caso, Bonig ha trasladado a su entorno que romperá su silencio cuando tenga algo que decir. Por lo pronto, Bonig no tuvo agenda ayer ni convocó el consejo de dirección, el sanedrín popular que suele celebrarse los lunes cada quince días y que, generalmente, va seguido de una rueda de prensa de la presidenta regional. El consejo de dirección no se celebra desde el 15 de marzo y, al caer festivo el pasado lunes, lo lógico es que, tras las semana de Pascua, se hubiera celebrado ayer.

El PPCV trata de marcar la agenda política al inicio de semana y, bien tras el consejo de dirección, bien tras un acto en la sede, es habitual que Bonig comparezca. Fuentes del PPCV indicaron que la reunión no se había producido porque Bonig tenía agenda privada y que hasta el miércoles no hay previsto que se deje ver. La semana pasada Bonig estuvo activa toda la semana hasta el jueves. Con todo, restan importancia a que la falta de agenda estos días.

Desde hace tiempo, la presidenta se enfrenta en sus comparecencias a preguntas sobre sus planes en el partido. Tanto en público como en privado, ha insistido en que tiene el respaldo de Pablo Casado y que su intención es optar con primarias.

Los últimos movimientos con el paso adelante dado por el coordinador del PP provincial, el alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, que cuenta con el respaldo del expresidente Camps y las simpatías de sectores de la provincia de Valencia que temen un desembarco alicantino, ha hecho saltar las alertas de Génova. La marejada en el partido habría empujado a la dirección nacional a no posponer más la conversación con Bonig.