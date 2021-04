El PSOE de Orihuela llega hasta Ferraz para frenar el reingreso de dos tránsfugas

Una moción de censura apoyada por dos ediles tránsfugas que, hasta ese momento, militaban en el PSOE, le costó la Alcaldía a los socialistas en Teulada a principios del mes de marzo. Sólo dos semanas antes, la concejal de Educación de San Vicente del Raspeig, Belén Arques, dejaba el cargo y, de paso, ponía el foco en la guerra abierta en el seno del equipo de gobierno, con grupos de chats paralelos en los que los ediles críticos no sólo lanzaban insultos al alcalde, Jesús Villar, sino también descalificaciones contra funcionarios municipales o intercambiaban información sobre procesos de contratación. Una crisis de la que, además, se responsabiliza a José Gadea, el tránsfuga que entregó la alcaldía al PP en ese municipio hace 20 años. Como si no tuvieran poco con lo que ya tienen, los socialistas corren el riesgo ahora de ver cómo se abre otro frente en la provincia. En esta ocasión, a cuenta de Orihuela. Todo después de que los exediles Antonio Zapata y Carmen Gutiérrez hayan tramitado su reingreso en las filas socialistas, aunque a través de la agrupación de Dolores. Ante ello, la reacción de la comisión ejecutiva local del PSPV-PSOE en Orihuela no se ha hecho esperar: ya ha pedido a Ferraz que anule, con carácter inminente, las afiliaciones de los dos exregidores. El escrito, de finales de marzo, se escuda simple y llanamente en que son unos tránsfugas.