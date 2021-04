El PSPV y Compromís movilizan a sus alcaldes y concejales contra Mazón

La izquierda ha reaccionado con contundencia contra el PP, y en concreto, contra el presidente de la Diputación de Alicante y líder provincial del partido, Carlos Mazón. El PSPV y Compromís han encontrado un jugoso filón con el que poder poner en el disparadero al dirigente provincial en su carrera hacia el congreso regional del PP. Con esa estrategia, los partidos de la Diputación, con el visto bueno de Valencia, han convocado a alcaldes, concejales y dirigentes políticos de los 141 municipios alicantinos a una concentración que tendrá lugar el jueves 29 de abril en la puerta de cada uno de los ayuntamientos.

El creciente clima de confrontación de Carlos Mazón contra el Botànic y el apoyo que está recibiendo de Génova para convertirse en el nuevo presidente del PP regional han llevado a la izquierda a dar un golpe de efecto para exponer la crudeza de la situación que viven los municipios alicantinos. PSPV y Compromís han decidido dirigir sus críticas hacia lo que su adversario está convirtiendo en su altavoz: la Diputación de Alicante. Es ahí hacia donde van a atacar para mostrar sus debilidades. Los portavoces en la Diputación de PSPV y Compromís, Toni Francés y Gerard Fullana, han hecho un frente común para trasladar las quejas de los alcaldes por la decisión del PP de no sumarse durante cinco años al Fondo de Cooperación y dejar a la provincia con 70 millones menos de lo que habría percibido a través de este plan que impulsa el Consell. Pero no solo se quedan en este asunto. Los dirigentes políticos se concentrarán para denunciar el retraso en el reparto de subvenciones del Plan Resistir, las ayudas por la DANA que 18 meses después del temporal siguen sin pagarse o el colapso de los planes de obras.

Gran parte de las denuncias están centradas en el Plan +Cerca, que gestiona Ciudadanos, y que sigue sin resolverse pese a que los ayuntamientos tienen hasta principios de noviembre para poder ejecutar las obras. Respecto a este programa inversor, PSPV y Compromís recordaron ayer que desde la Diputación se ha hecho una normativa que reclama a los pueblos acabar las obras en siete meses pese a que, a fecha de hoy, siguen sin contar con la información. Esta fue una de las principales quejas de la oposición, que también denunció que hay cerca de 1.000 obras aparcadas en segunda fila. Este diario recogió las opiniones de diferentes alcaldes socialistas, que aseguraron sentirse «desesperados» al ver cómo los proyectos no avanzan. «El caso del Plan+Cerca es grave porque se ha acumulado el plan de obras del año pasado, aún sin ejecutar. Somos la única Diputación que no ha ejecutado su plan de obras. Con los mismos recursos estamos pagando la incompetencia de un presidente que fue incapaz el año pasado de aprobar ninguna ayuda para los municipios», afirmó Fullana. Además, la izquierda criticó el plan Planifica al no haberse aprobado ni un solo proceso de licitación. Según sus cálculos, la primera obra empezará en marzo del 2022 y menos del 20% de las obras estarán empezadas al final del mandato.

Los portavoces mostraron su preocupación por las aspiraciones del presidente de la Diputación ante lo que consideran «un abandono» de la gestión. «Está más preocupado por el postureo que por ser útil a esta provincia. Es un presidente que mirando a Valencia da la espalda a la provincia Alicante, que solo le preocupa su proyección personal, su futuro inmediato y si va a presidir el Partido Popular en la Comunidad Valenciana o no», dijo Toni Francés. En este sentido, Fullana lamentó que «el gobierno de la Diputación ha quebrado porque necesitaba mucha propaganda para que el señor Mazón y el zaplanismo vuelva a conquistar el Partido Popular». El valencianista añadió que convocan esta movilización por «una réplica del terremoto zaplanista» porque «la gestión de Mazón es una réplica de aquel desastre político que destruyó la ética y las infraestructuras de esta Comunidad». A su vez, los grupos socialista y de Compromís acusaron al equipo de gobierno de «arrebatar» la libertad a los ayuntamientos de la provincia por la negativa por quinto año consecutivo a sumarse al Fondo de Cooperación Municipal.

PP y Cs cifran las inversiones en los pueblos en 328 millones

El equipo de gobierno defiende su apoyo a los municipios para atender las necesidades del covid

El equipo de gobierno de la Diputación, formado por PP y Ciudadanos, salió al paso de las críticas de la oposición y aseguró que ha reforzado el apoyo y la asistencia a los municipios de la provincia con cerca de 328 millones, «la cifra más alta en la historia de la institución provincial», dijeron.

El equipo de gobierno liderado por Carlos Mazón ha incrementado las transferencias a las entidades locales en los años marcados por la pandemia. Así lo afirmó ayer el portavoz del equipo de gobierno, Adrián Ballester, quien destacó que «nunca en la historia de la Diputación de Alicante se había puesto tanto dinero a disposición de nuestros municipios a través de transferencias que redundan directamente en el bienestar de los ciudadanos de la provincia y que llegan a todas las poblaciones». Según precisó, a los presupuestos ordinarios impulsados por la institución en 2020 y 2021, que recogen 90 y 102 millones de euros, respectivamente, en inyecciones directas a los municipios, se suma la inversión que, de forma extraordinaria, ha activado la Corporación alicantina para apoyar a los ayuntamientos en materias como agua, infraestructuras, medio ambiente, deporte o bienestar social, y atender las necesidades sociales y económicas del covid

En este sentido, Adrián Ballester apostilló que, a través de los ayuntamientos, la Diputación de Alicante ha movilizado en los últimos 12 meses más de 50 millones de euros en ayudas directas frente al covid.