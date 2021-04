PSPV y Compromís convocan a todos los ayuntamientos a una concentración contra la gestión de Mazón

PSPV y Compromís han convocado a alcaldes, concejales y dirigentes políticos de los 141 municipios alicantinos a una concentración simultánea que tendrá lugar el próximo 29 de abril en la puerta de todos los ayuntamientos de la provincia. Los portavoces en la Diputación de PSPV y Compromís, Toni Francés y Gerard Fullana, han anunciado hoy que unirán sus fuerzas para trasladar el "clamor" que están haciendo llegar los alcaldes por la decisión del presidente, Carlos Mazón, de no sumarse al Fondo de Cooperación y dejar a la provincia con 70 millones menos de lo que habría percibido a través de este plan que impulsa el Consell. "Es el quinto año que el PP no se suma pese a la libertad que ofrece este fondo para destinar el dinero a los servicios que se deseen sin burocracia y sin papeleos", ha afirmado el portavoz socialista, Toni Francés. En la concentración del próximo 29 de abril, los cargos socialistas y valencianistas exigirán a Mazón que se sume al Fondo de Cooperación, pero también denunciarán el retraso a la hora de repartir las subvenciones del Plan Resistir, la demora de 18 meses en las ayudas por la DANA, la lentitud de los planes de obras o el colapso de obras sin ejecutar. "Convocamos movilizaciones por una réplica del terremoto zaplanista. La gestión de Mazón es una réplica de aquel desastre, no natural, sino político que destruyó la ética y las infraestructuras de esta Comunidad", según ha manifestado Gerard Fullana, para añadir que la receta de Carlos Mazón es la misma que la de Eduardo Zaplana.

Los grupos socialista y de Compromís han acusado al equipo de gobierno de Carlos Mazón de “arrebatar libertad a los ayuntamientos de la provincia de Alicante, por la negativa por quinto año consecutivo a sumarse al Fondo de Cooperación Municipal”, acusando al equipo de gobierno de “colapso y retrasos constantes en la gestión de las ayudas a los municipios”.

El portavoz socialista, Toni Francés, ha mostrado su preocupación por las aspiraciones del presidente de la Diputación: “Está más preocupado por el postureo que por ser útil a esta provincia, un presidente que mirando a Valencia da la espalda a la provincia Alicante, que solo le preocupa su proyección personal, su futuro inmediato y si va a presidir el Partido Popular en la Comunidad Valenciana o no”.

No obstante, y como así ha explicado el portavoz socialista, esta concentración no se produce solo por el Fondo de Cooperación. “Los ayuntamientos están ya hartos de lo que está ocurriendo, hartos de que la Diputación sea la última en llegar, cuando llega, de ser siempre la institución que pone problemas, que pone excusas, que pone trabas”.

Francés ha puesto como ejemplo los planes de obras que están colapsados o las ayudas por la DANA “de las que 18 meses después, ningún ayuntamiento de la provincia de Alicante ha recibido un euro de la Diputación, para vergüenza de esta institución”. También se ha referido al Plan +Cerca: “El gran plan anunciado por el gobierno del señor Mazón, que sigue sin resolverse cuando los ayuntamientos tenemos hasta principios de noviembre para poder ejecutar las obras y ya sabemos que no vamos a llegar, que va a ser imposible”.

El diputado socialista también ha puesto como ejemplo de su gestión la participación de la Diputación de Alicante en el Plan Resistir, en el que la institución dirigida por Carlos Mazón “ha sido la última administración en sumarse y en aportar los fondos; casi dos meses después que las diputaciones de Valencia de Castellón”, ha recordado.

Por su parte, Gerard Fullana ha afirmado que “van 19 meses y no ha llegado a los pueblos ninguna ayuda de la DANA, es una situación surrealista y cerca de 1.000 obras aparcadas en segunda fila de los planes Planifica y Más Cerca. En este último caso es más grave porque se han acumulado el plan de obras del año pasado, aún sin ejecutar. Somos la única Diputación que no ha ejecutado su plan de obras. Hay una falta de respeto constante a los funcionarios de esta casa, que con los mismo recursos estamos pagando la incompetencia de un presidente que fue incapaz el año pasado de aprobar ninguna ayuda para los municipios. Decía que era culpa del gobierno de Madrid, culpa de Europa y de todo el mundo, pero las otras diputaciones con la misma legislación hicieron que llegaran las ayudas”, ha señalado.

Igualmente, el portavoz de Compromís ha apuntado que “el Planifica no ha aprobado ni un solo proceso de licitación. La primera obra empezará en marzo del 22 y el cálculo es que menos del 20% de la s obras estarán empezadas al final de la legislatura. Son datos terribles. Y lo peor es que desde la Diputación se ha hecho una normativa que reclama a los pueblos que antes de noviembre deben acabar las obras del Más Cerca. A fecha de hoy los ayuntamientos no tienen ni la infomración. Deben licitar, comenzar las obras antes de noviembre. El gobierno de la Diputación ha quebrado y ha quebrado porque necesitaba mucha propaganda para que el señor Mazón y el zaplanismo vuelva a conquistar el Partido Popular”.