Alianza entre la Generalitat y Baleares para pedir a la UE que ofrezca PCR gratuitas a los turistas

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha recibido en el Palau a la presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, para mantener una reunión de trabajo sobre las ayudas de los fondos europeos y para anunciar su alianza para pedir al Parlamento Europeo que las PCR sean gratuitas para los turistas y que el coste económico de estas pruebas no suponga una limitación para las personas que no están vacunadas y quieren viajar a España. El objetivo, según ha manifestado Ximo Puig, es potenciar el turismo y fomentar la movilidad europea dando facilidades a las personas que visiten otros países. "Si las vacunas son gratuitas, las PCR también deben serlo porque pueden resultar una limitación para los desplazamientos de las personas no vacunadas", ha indicado Puig, que ha mostrado su satisfacción por el compromiso europeo de que el llamado pasaporte sanitario esté operativo en junio para "garantizar la movilidad europea con toda la seguridad" y "poder recuperar así la economía".