Mónica Oltra sobre la condena a su exmarido por abusos: "A nadie le repugna lo ocurrido más que a mí "

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha comparecido hoy en las Cortes Valencianas para dar explicaciones y hacer valoraciones sobre la sentencia que condena a cinco años de prisión a su exmarido, quien ejercía como educador de un centro de menores de València, por abusos sexuales continuados a una adolescente tutelada. Durante cerca de una hora, la consellera ha defendido los procedimientos realizados desde su departamento al respecto de todo este asunto, ha negado cualquier trato de favor al condenado, ha cuestionado determinadas aseveraciones que obran en el fallo judicial y ha aseverado que "a nadie dentro de esta Cámara ni fuera le repugnan más estos hechos que a mi. Son el colofón a una vida en la que todo le falló desde el principio. Nadie lamenta más lo que le ha pasado a la víctima", ha trasladado desde la tribuna.

Oltra ha iniciado su comparecencia leyendo exactamente la relación de hechos probados que se incluyen en la sentencia, citando con nombres y apellidos a su expareja, y relatando literalmente lo ocurrido entre el abusador y la víctima. Lo ha hecho ante un hemiciclo en el que se han quedado vacíos todos los sillones de sus compañeros de Gobierno a excepción de los conselleres de su partido, Compromís, que sí han asistido. La vicepresidenta anunció su intención de dar explicaciones públicas desde el mismo día en que se conoció el fallo condenatorio, pero también la oposición de PP, Cs y Vox habían exigido su comparecencia, que se ha incluido en la sesión parlamentaria de hoy.

La vicepresidenta ha defendido que los hechos probados "no hacen ninguna referencia a la Generalitat, la Vicepresidencia y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas" ni a "ella misma". "Tampoco a la Administración Pública como encubridora de abusadores, ni de tratos de favor, ni de consignas, ni de desamparar a la víctima", ha dicho Oltra, quien ha destacado que la sentencia "tiene como objetivo juzgar un caso de abusos a una persona menor de edad y no la acción de la Conselleria".

Oltra ha explicado que ha querido iniciar su declaración leyendo los hechos probados que se incluyen en la sentencia y a considerado que "Todo aquello que queda fuera de estos hechos son interpretaciones, insinuaciones, juicios de valor o apreciaciones diversas sobre la actuación de la Vicepresidencia del Consell", ha precisado.

La consellera ha subrayado que su relación personal con el educador condenado "no ha afectado en nada a sus actuaciones" en el Consell y ha defendido que "cuestionar eso es cuestionar mi honor, mi integridad moral y ética, y mi labor institucional".

Ha explicado que conoció todo este asunto por su relación personal con Luis Eduardo R. I. cuando llegó la citación judicial a su domicilio. "Lo supo Mónica Oltra, no la vicepresidenta", ha dicho. Según ha trasladado, conoció los hechos el viernes 4 de agosto de 2017, mientras estaba de vacaciones fuera de València, por una llamada que avisaba de la llegada de una citación al domicilio. "Conocí este asunto por mi circunstancia personal, no por mi cargo", ha indicado. La investigación en el centro había comenzado en el mes de febrero. "Es bien conocido que con el condenado mantuve una relación conyugal en el pasado, pero esa relación no es lo que se ha juzgado, esa relación no ha afectado a mis trabajo en la Conselleria", ha insistido.

Durante su intervención, la vicepresidencia se ha interrogado a sí misma y ha ido contestando a las preguntas que ella misma se formulaba para tratar de rebatir algunas aseveraciones que se incluyen en la sentencia e, igualmente, falsas acusaciones que, asegura, se han vertido contra su persona y contra el departamento que gestiona en la Generalitat. Según Oltra, el fallo "realiza valoraciones y lanza sospechas graves sobre la actuación de la Vicepresidencia", que no tienen traslado ni relevancia en los hechos probados, y "cuestiona el funcionamiento del sistema de protección" de los menores tutelados por la Generalitat y la actuación y el comportamiento de funcionarios y profesionales de entidades de carácter privado.

La oposición exige su dimisión

Por su parte, la oposición en bloque ha exigido la dimisión de Oltra por todo este asunto. La portavoz de Política Social del grupo parlamentario Popular, ha valorado que la conselleria que dirige la vicepresidenta ,"se puso del lado del abusador, ocultando sus apellidos y permitiéndole crear un protocolo ad hoc con finalidad defensiva, como dice la sentencia, porque humilló a una menor a la que nunca creyó y porque intentó que la denuncia muriera en cauces internos”. “Un abusador – ha añadido-- que solo fue apartado de su cargo durante 20 días, incluso cuando se abrieron diligencias penales, incluso cuando se dictó la primera sentencia se le permitió seguir trabajando con menores. Por haber permitido todo esto, debe dimitir señor a Oltra”.

Cristina Gabarda, de Cs, ha criticado que la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas no haya dimitido por haber “machacado” a una menor de edad tutelada por la Conselleria para “proteger al abusador por ser quien es”. Al respecto, ha señalado la “falsa moral” de Oltra, “que ha dejado desamparada a una menor y que ha actuado con una absoluta hostilidad y falta de empatía hacia la víctima, según dicta la propia sentencia judicial”. “¿Este es el feminismo que defiende usted, abandonar a una mujer víctima?”, ha interpelado la diputada a la vicepresidenta.

La síndica de Vox, Ana Vega, ha acusado a la vicepresidenta de ser "culpable" no por su relación pasada con este "ser despreciable" sino como máxima responsable de la Conselleria "y de todos sus trabajadores incluido el depredador sexual". "Cualquiera diría que la víctima ha sido usted y no Maite", le ha espetado, y ha denunciado que el acusado se mantuvo "hasta finales de marzo con tareas administrativas en el mismo centro".

"No les interesa la víctima"

Oltra ha afeado a la oposición que "vienen con la réplica escrita" y "no escuchan". "Ustedes siguen mintiendo, mintiendo y mintiendo, pero por más que mientan no se convertirá en verdad", ha manifestado.

Además, les ha replicado: "No pueden venir aquí amparados en la inmunidad a decir que soy cómplice de esto. Ser cómplice de un delito de abusos sexuales es un delito. No les voy a tolerar que calumnien simplemente porque piensen que así es el juego político, porque no es así".

Por ello, le ha reprochado a Bastidas que "insinuara" que ella podía tener responsabilidad penal. "No tengo por qué aguantar que ustedes calumnien y hablen de delitos gravísimos y que no vayan y pongan la denuncia". "Póngala. Pónganla, si tan convencidos están", ha instado. "Lo que pasa es que saben que están mintiendo, e ir a la justicia con una patraña es complicado", ha zanjado.

La vicepresidenta ha insistido en que ha dicho "la verdad" y les ha preguntado: "¿Por qué si no piensan ustedes que la mayoría de actuaciones se hacen en agosto?", cuando "se dieron cuenta" del caso en la dirección política de la Conselleria.

También les ha reprochado que no les interesa la víctima: "Si les importara, hubieran preguntado en qué situación está hoy". De hecho, ha criticado que Gabarda no estuviera presente en la respuesta a la contrarréplica: "Fíjense si les interesa que me he quedado sin interlocutora".

Mientras tanto, los socios del Botànic han defendido a Oltra: Irene Gómez (Unides Podem) ha puesto en valor la nueva ley de Infancia aprobada en el Congreso; Carles Esteve (Compromís) ha destacado que la consellera ha dado explicaciones tres veces sobre este tema en Corts, y Rosa Peris (PSPV) ha centrado su intervención en denunciar la "invisibilidad" del abuso a los menores y ha pedido perdón a la víctima porque "hemos fallado como sistema".