800 obras por ejecutar en la provincia

Las obras que la Diputación de Alicante tiene pendiente de ejecutar han despertado las críticas de los grupos de la oposición (PSPV y Compromís), que han anunciado una concentración en los ayuntamientos de toda la provincia para denunciar el colapso que está provocando el equipo de gobierno, formado por PP y Ciudadanos. La institución provincial tiene previsto poner en marcha más de 800 obras en los dos próximos años. Del total, 450 corresponden al Plan Más Cerca, 291 al programa Planifica, hay 18 proyectos que proceden del mandato anterior y 77 del Plan Financieramente Sostenible y el Plan de Obras de 2019.

Según los datos a los que ha tenido acceso este diario, el área que dirige Javier Gutiérrez ha logrado desatascar la cola de proyectos que dejó como herencia César Sánchez, ahora colocado con escaño en Madrid. Cuando Carlos Mazón llegó a la presidencia había alrededor de 140 obras pendientes de años anteriores y en estos momentos solo quedan 18, todas del año 2015 a 2018. Por lo que respecta al Plan Financieramente Sostenible y el Plan de Obras de 2019, faltarían 77 y, según el equipo de gobierno, muchas de ellas no han comenzado porque los ayuntamientos no han presentado la documentación pertinente. Desde el Palacio Provincial también se ha aprobado una modificación de crédito de 14 millones para desbloquear actuaciones.

LAS CLAVES Plan Más Cerca Con 450 obras, es el programa que más tensión está generando al denunciar la oposición la demora en la resolución de los expedientes. Programa Planifica Plan que finalizará en 2023 y que recoge un total de 291 actuaciones. Planes de 2019 PP y Cs tienen encima de la mesa 77 proyectos para poner en marcha, procedentes del Plan Financieramente Sostenible y el Plan de Obras, ambos de 2019. Obras sin ejecutar de la época de César Sánchez El anterior presidente de la Diputación dejó una herencia de 25 millones con 140 obras sin ejecutar, de las que solo quedan 18.

El Plan Planifica, que abarca de 2020 a 2023, contempla un total de 291 actuaciones, de las que la mitad las redacta y ejecuta la Diputación y de la otra mitad se encargan los ayuntamientos. De la parte que le corresponde a la institución provincial, el compromiso del diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, es empezar la redacción el próximo mes y las licitaciones en septiembre. De las 140 que gestionan los ayuntamientos, solo hay en estos momentos 12 solicitudes presentadas pese a que la resolución se publicó en diciembre. La oposición critica que este plan de obras está colapsado puesto que ni tan siquiera se ha aprobado ni un solo proceso de licitación, por lo que calculan que la primera obra empezará en marzo de 2022 y que menos del 20% estarán empezadas al final del mandato. «Son datos terribles», indica Compromís. En el caso del Plan Más Cerca la situación todavía se complica más, al haber acumulado el plan de obras del año pasado, aún sin ejecutar. Este programa contempla 450 actuaciones con una inversión de 29 millones y permitiendo a los alcaldes elegir entre gasto corriente o inversión. En este caso, casi todos los proyectos los redactan los ayuntamientos. La Diputación ha ampliado el plazo para justificar el gasto al 15 de diciembre de este año. La oposición se ha referido a esta iniciativa como el programa estrella de Carlos Mazón que sigue sin resolverse porque, según aseguran, los ayuntamientos tienen poco tiempo para poder ejecutar las obras: «Ya sabemos que no vamos a llegar, que va a ser imposible», indicaron los portavoces de PSPV y Compromís, Toni Francés y Gerard Fullana. Los partidos de la izquierda han criticado que ésta sea la única Diputación que no ha ejecutado su plan de obras: «Con los mismos recursos estamos pagando la incompetencia de un presidente que fue incapaz el año pasado de aprobar ninguna ayuda para los municipios», dijo Fullana, para añadir que «las otras diputaciones con la misma legislación hicieron que llegaran las ayudas». Aunque la Diputación ha ampliado el plazo para que los ayuntamientos puedan acabar las obras del Más Cerca en diciembre, la bancada de la izquierda considera que va a resultar «complicado» llegar a tiempo cuando los alcaldes deben licitar y todavía no tienen la información pertinente.

Para PP y Ciudadanos, incluir el Planifica y el Más Cerca como obras pendientes «es engañoso» porque están en pleno proceso de tramitación. Sin embargo, diferentes alcaldes consultados aseguran que la institución lleva dos meses de retraso en informar favorablemente y acusan a PP y Cs de colapsar la Administración.

En la concentración del 29 de abril que ha convocado PSPV y Compromís, alcaldes, concejales y cargos públicos también reivindicarán la participación de la Diputación en el Fondo de Cooperación Municipal para tener libertad y autonomía a la hora de poder destinar los fondos a aquellos servicios y necesidades prioritarios en los municipios. «Sin burocracia, sin papeleo y sin colapsar los ayuntamientos», apostilló Toni Francés.