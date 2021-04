Oltra sobre la defensa del trasvase del Tajo-Segura: "Si la vía política no funciona, lo hará la judicial"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha defendido hoy la postura del Consell en defensa del trasvase Tajo-Segura y ha advertido que "si la vía política no funciona, funcionará la vía judicial". La portavoz del Gobierno valenciano ha asegurado que la Generalitat está dispuesta a litigar en los tribunales si se endurecen las condiciones para que la provincia de Alicante pueda seguir recibiendo aportes hídricos. En ese sentido, ha recalcado que no les temblará el pulso en acudir a los juzgados porque eso es algo que ya han hecho en anteriores ocasiones, en concreto con una treintena de procedimientos judiciales sobre este asunto, según ha cifrado.

En su comparecencia semanal posterior al pleno del Consell, y preguntada por los periodistas sobre la no asistencia de ningún miembro del Ejecutivo autonómico a la concentración celebrada ayer a favor de mantener este recurso estratégico para la provincia, Oltra ha justificado las ausencias porque, ha dicho, "al Gobierno lo que le toca es estar desde su acción de gobierno defendiendo el agua para la provincia de Alicante", y no en manifestaciones.

La portavoz autonómica ha recordado que la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, se ha reunido con el director general de Agua del Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teodoro Estrela, para abordar este polémico asunto y ha valorado que "hace más reuniéndose que en la manifestación". Una manifestación, a la que, en cambio, sí acudieron alcaldes de diversos partidos de la provincia, el presidente de la Diputación, agricultores y empresarios, hasta sumar en torno a 300 personas en la protesta frente a la Subdelegación del Gobierno en Alicante. Oltra ha avanzado igualmente que la próxima semana, Mollà se reunirá con representantes del Gobierno de Murcia, cumpliendo con la necesidad de mantener relaciones administrativas entre gobiernos, ha destacado.

Defender cada gota

"La defensa del trasvase está fuera de toda duda", ha enfatizado la vicepresidenta, y eso es algo que, según ha considerado, se demuestra con los procedimientos judiciales en los que se ha personado la Administración valenciana para defender "cada gota de agua para Alicante". En ese punto, Oltra ha cargado contra el PP y ha recordado que la última vez que se endurecieron los criterios para dar luz verde al trasvase de recursos hídricos fue cuando María Dolores de Cospedal era presidenta de Castilla la Mancha. "Y el tasazo lo hizo Rajoy, que es para pagar por hectáreas y no por el agua que llega" a los agricultores.

Oltra ha recalcado que desde el Consell "seguiremos defendiendo el trasvase y no entrando en una guerra dialéctica que es más estéril que otra cosa y que ha caracterizado al PP durante muchos años". A ese respecto, ha opinado que el conocido eslogan del "agua para todos", "no interesaba por el agua, sino por los votos". Al final, ha concluido, algunos eslóganes "están más pensados en clave electoral que en que el agua llegue donde tiene que llegar. No hay que hacer electoralismo de esto y ocuparnos de que el agua llegue", ha zanjado.