Carlos Mazón pisa el acelerador para llegar al congreso del PPCV con la provincia amarrada

Los movimientos de la dirección nacional del PP para convertir a Carlos Mazón en el nuevo presidente regional están acelerando los ritmos de funcionamiento del partido a nivel provincial. Una vez que se celebren las elecciones de Madrid, Génova se centrará en la Comunidad Valenciana para promover los cambios en la presidencia. A expensas de la convocatoria de la cumbre en la que todo hace indicar que Carlos Mazón apartará finalmente de su camino a la actual presidenta y síndica del PP en las Cortes, Isabel Bonig, y al alcalde de la localidad valenciana de Ayora, José Vicente Anaya, que también ha anunciado su intención de presentar su candidatura, en el Partido Popular provincial han comenzado a apretar el acelerador para resolver todos los asuntos que tienen pendientes. El objetivo: dejar la provincia amarrada para llegar a Valencia evidenciando el control total que tiene de la organización en Alicante.

Los primeros movimientos ya han comenzado para tejer la estrategia de Teodoro García Egea mediante la que pretende eliminar obstáculos que faciliten la toma del poder de las elites zaplanistas. Génova tiene totalmente claro que el futuro de su estructura valenciana pasa por Carlos Mazón, quien jugará un papel fundamental uniendo la presidencia de la Diputación con la cúpula popular para tender una cabeza de puente que les sirva como plataforma para atacar al Botànic. Todas las voces apuntan a julio para la celebración del congreso, por lo que la cuenta atrás ha comenzado y, con ella, el líder provincial del PP tiene que dar un apretón a nivel orgánico si quiere dejar atados todos los retos que se marcó cuando en julio del pasado año se convirtió en presidente provincial. La celebración de las asambleas locales, con las que quería demostrar el arranque del funcionamiento para prepararse para las elecciones de 2023, se iba a llevar a cabo desde mediados del mes de abril y hasta el verano en un total de 73 municipios alicantinos. A día de hoy, los populares todavía no han comenzado a modelar las estructuras municipales del PP ni a definir los liderazgos de cara al próximo ciclo electoral. Diferentes dirigentes populares han asegurado que a Carlos Mazón le dará tiempo a convocar estas asambleas antes de convertirse en presidente popular en la Comunidad y que una de las opciones que baraja es aglutinar varias en un mismo día para poder presentarse al congreso con los deberes hechos.

Pero, además de anunciar los nombres que se caen por su propio peso, también tiene otro asunto espinoso que abordar en los municipios más conflictivos. Es verdad que en la mayoría de localidades los nombres están claros. Es el caso de Alicante, con Luis Barcala; Elche, con Pablo Ruz; Benidorm, con Toni Pérez; o Torrevieja, con Eduardo Dolón. Sin embargo, el partido debe analizar la situación en las comarcas en las que está más debilitado, como el Medio Vinalopó o l’Alcoià. Mientras que en Elda el PP no deja de perder fuelle y no sabe sacar provecho a las flaquezas de sus adversarios, en Alcoy ocurre todo lo contrario. El portavoz popular, Quique Ruiz, está ejerciendo una oposición determinante, pero, sin embargo, hay un sector del PP que no confía en él. Los populares también están mirando de reojo los conflictos socialistas en San Vicente del Raspeig, donde han encontrado un jugoso filón, o en Sant Joan, donde esperan ganar el terreno perdido con base en el desmoronamiento de Ciudadanos y, de hecho, planea la posibilidad de que el líder naranja, Santiago Román, acabe siendo el candidato del PP en 2023. Pero si hay un municipio y un liderazgo conflictivo es el de Orihuela, con el alcalde del PP, Emilio Bascuñana, imputado por cobrar un sueldo público sin trabajar y con una relación con Ciudadanos nefasta.

Carlos Mazón ha apretado el acelerador para reactivar una organización que quedó alertagada tras la dimisión de José Císcar y el periodo de interinidad de Eduardo Dolón. La unión del partido a nivel provincial en torno a su liderazgo también será su carta de presentación en Valencia.

En este contexto, además, Pablo Casado confía en la reunificación del centroderecha y, aunque ya ha habido conversaciones para integrar en sus filas a todos aquellos representantes de Ciudadanos que están abandonado el barco, la posibilidad de agilizar el fichaje de cargos electos es complicada porque la mayoría de concejales o diputados no quieren convertirse en tránsfugas a dos años vista de las elecciones municipales. Aunque este fue otro de los objetivos del presidente de la Diputación, fuentes del partido aseguran que su línea directa con la cúpula de Cs sigue abierta y que eso allanará el camino en las negociaciones.

El mismo silencio que Mazón está manteniendo sobre el congreso regional es el que está aplicando a cualquier cuestión orgánica del partido. Consciente de que en Génova no ha sentado bien que Bonig se reivindique una y otra vez, el dirigente provincial ha dado una orden clara a su equipo: «Silencio es sinónimo de respeto». El alicantino está aplicando la misma postura que ya utilizó en el congreso provincial, al tratar de respetar los tiempos de un partido en el que milita desde . Su objetivo es confirmar la candidatura cuando se convoque oficialmente la cita y se abra el plazo de presentación de los aspirantes.

Respecto al posicionamiento de Bonig , en las conversaciones de pasillo del Palacio Provincial las conclusiones se centran en un mensaje que se repite ya a modo de mantra recurrente: «A los verdaderos líderes no les hace falta demostrar constantemente su poder». Una Isabel Bonig consciente de la debilidad de su mandato frente a los movimientos de Pablo Casado y Teodoro García Egea ha querido ponerse en valor en numerosas ocasiones anunciando su voluntad de presentarse para renovar su papel en la cúpula valenciana. Sin embargo, la síndica ya conoce los planes de la dirección nacional y la presión está haciendo mella. Bonig se pronunció esta semana en los pasillos de las Cortes y aseguró que esperará a la convocatoria oficial para despejar la incógnita sobre su futuro político.

Uno de los principales quebraderos de cabeza de Carlos Mazón es Orihuela. A la mala relación entre Partido Popular y Ciudadanos, se suma la imputación del alcalde, Emilio Bascuñana, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya concluido que pudo cometer un delito de malversación por cobrar un sueldo público sin trabajar.

El PP es el principal partido de la oposición en el Ayuntamiento de Alcoy con solo cuatro concejales. El indiscutible liderazgo de Toni Francés es un problema para el PP, pero no es el único. El portavoz, Quique Ruiz, está haciendo una oposición fuerte, pero dentro del partido no acaba de convencer. Su reto es ganarse a sus propios compañeros.

El alcalde de Elda, el socialista Rubén Alfaro, logró aglutinar el voto de izquierdas en los últimos comicios y consiguió la mayoría absoluta, frente a un PP totalmente debilitado. Carlos Mazón está analizando la situación de Elda ante la falta de liderazgo y la incapacidad que en estos momentos tiene el partido para convertirse en una alternativa de referencia.

El PSOE de San Vicente del Raspeig ganó las elecciones de mayo de 2019 al obtener 10 concejales. El PP sufrió una evidente derrota y pasó de tener siete concejales a tener cuatro. Pese a los buenos resultados electorales, el grupo municipal socialista vive una grave crisis que hace pensar a los populares en volver a ganar la Alcaldía.

El PSOE ganó las elecciones en Sant Joan y su candidato, Jaime Albero, se convirtió en alcalde gracias al apoyo de Cs. El PSOE consiguió 7 concejales, mientras que la formación naranja obtuvo 4. El PP se ha marcado como objetivo pescar los votos que pierdan los naranja y, de hecho, se habla de la posibilidad de que Santiago Román sea el próximo candidato del PP.