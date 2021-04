La crisis deja sin cumplir decenas de compromisos en el ecuador de la legislatura

En condiciones normales, el ecuador de la legislatura hubiera sido un momento idóneo para calibrar el grado de efectividad del Botànic II en lo que a ejecución de promesas políticas se refiere. En condiciones normales, si el parlamento autonómico y la administración no hubieran suspendido su actividad durante casi dos meses, las veinte leyes anunciadas para 2020 no arrastrarían la considerable demora actual y, posiblemente, media docena de ellas no seguirían aparcadas sin fecha. Ni se hubieran desviado 70 millones de euros de la construcción de colegios a otros menesteres sociales más urgentes. En condiciones normales, quizás, el Gobierno central hubiera cumplido su promesa de tener listo el esqueleto de la reforma de la financiación autonómica.