Toni Francés a Mazón: "El problema es su incapacidad para gestionar la Diputación con eficacia"

Unas declaraciones del portavoz socialista al presidente de la entidad provincial, Carlos Mazón, quien reveló tras la elaboración de un informe, que el gasto en competencias impropias de la Diputación Provincial supera los 54 millones, como publica hoy INFORMACIÓN.

En este documento se desgranan estas actuaciones, tales como la gestión del Hogar Provincial, la del Centro Psiquiátrico Doctor Esquerdo, actividades en materia de Bienestar Social, gasto cultural o el Patronato de Turismo. En este sentido, PP y Ciudadanos alegan que no pueden sumarse al Fondo de Cooperación porque estos costes representan el 23% del presupuesto.

Asimismo, Francés ha sido claro al señalar que “el gran problema que tiene la Diputación de Alicante, agravado por la gestión del actual equipo de gobierno, es que el presupuesto no se ejecuta. Llega final de año y nos encontramos con un sobrante, por los proyectos sin gestionar, de más de 200 millones de euros”, por lo que, insiste el portavoz socialista “decirles a los ayuntamientos que no tienes 13’7 millones de euros para destinar al Fondo de Cooperación y que puedan destinarlos libremente, es simplemente tratarlos de estúpidos”.

Desde el grupo socialista, y con este argumento encima de la mesa, se muestran firmes en su denuncia de que “la decisión del Partido Popular de boicotear la llegada de fondos a los ayuntamientos para que los gestionen con libertad es política, es partidista, y nada tiene que ver con el presupuesto de la institución. Dinero hay, la clave está en lo mal que lo gestionan”, ha apuntado Francés.

En referencia al informe esgrimido por el equipo de gobierno, al grupo socialista le sorprende que incluyan hasta “sus propias iniciativas” ya que “la sensación es que crean proyectos, algunos megalómanos, y luego se quejan de que tienen que darles contenido. Es un auténtico disparate”. Así, los socialistas ponen como ejemplo la creación del CENID (Centro de Inteligencia Digital Alicante) o la Orquesta Sinfónica del ADDA, esta última con un coste para la Diputación de 6 millones de euros. “Es una decisión política del Partido Popular, que no cuestionamos, pero no pueden decir ahora que no lo tiene que pagar la Diputación. No es razonable”, apunta Francés.