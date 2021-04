El PSPV y Unidas Podemos piden la destitución de Morant al presidente de la Diputación

El portavoz del grupo socialista, Toni Francés, y el portavoz municipal de Unidas Podemos (UP), Xavier López, han exigido al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que destituya al diputado Alejandro Morant por negar rotundamente la veracidad de las amenazas que han recibido esta semana Fernando Grande-Marlaska, Pablo Iglesias y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Morant ha apuntado que las misivas con balas son una “mentira de la izquierda” con la que se les quiere “hacer tontos” a quienes no piensan como la formación morada. Los socialistas se han referido al diputado como ultraderechista mientras que UP ha acusado al Partido Popular de contribuir a “hacer fuerte el fascismo”.