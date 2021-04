El alineamiento de Morant con las posturas de Vox da alas a la oposición contra Mazón

Carlos Mazón se despertó el lunes al compás de los titulares que llegaban a cuenta de una de las nuevas perlas del diputado provincial Alejandro Morant. El también alcalde de Busot no dejó indiferente a nadie (como es habitual en él) al alinearse con Vox y poner en duda la veracidad de los sobres con balas que recibieron Fernando Grande-Marlaska, Pablo Iglesias y María Gámez. Estas declaraciones provocaron una cascada de reproches, ya no solo dirigidos a Morant, sino también a Carlos Mazón por no destituirlo de inmediato. Morant llegó a apuntar que las misivas con balas son una «mentira de la izquierda» con la que se les quiere «hacer tontos» a quienes no piensan como la formación morada. Este discurso coincide con el de la candidata de Voz en Madrid, Rocío Monasterio, en el que banalizó las amenazas de muerte, haciendo saltar la chispa en el debate entre los candidatos en la Cadena Ser el viernes.

Tan solo tres meses después de que Carlos Mazón se enfrentara a una retahíla de críticas por no exigir la dimisión del también diputado provincial del PP Bernabé Cano, por vacunarse de forma irregular, ahora esta polémica abre un nuevo frente en el Palacio Provincial. Diferentes cargos de PSPV y Compromís han salido en tromba para tachar a Morant de «ultraderechista» o «fascista». Con la misma sintonía que suelen demostrar siempre que este diputado protagoniza una salida de tono, PSPV y Compromís dieron el lunes 48 horas a Carlos Mazón para exigirle que deje el equipo de gobierno. De lo contrario, llevarán una moción conjunta al pleno para pedir una reacción firme del presidente del PP y de la Diputación. Los portavoces de los grupos consideran que es momento de que Mazón muestre contundencia y destituya de forma fulminante al responsable de Infraestructuras para que no continúe representando a la Diputación. Después de que el dirigente provincial mirara hacia otro lado con la vacunación irregular de Bernabé Cano, la oposición no quiere que este tema vuelva a caer en saco roto y, por ello, se movilizará contra lo que considera «comentarios insensibles, antidemocráticos y cargados de odio». Esta no es la primera vez que Morant protagoniza una sonada polémica. En 2016, cuando era vicepresidente tercero de la Diputación, también encendió las redes al pedir a Mariano Rajoy que se fuera, y llegó a exigir deportaciones masivas de inmigrantes y cerrar fronteras.

Los portavoces de PSPV y Compromís, ansiosos por denostar al líder popular en su carrera hacia el congreso regional del PP, han convertido estas declaraciones ultraderechistas en munición de alto calibre. A solo unos días de la concentración que ambos grupos han convocado en todos los ayuntamientos de la provincia contra la gestión de Mazón, esta nueva batalla alimenta todavía más la crispación. «Carlos Mazón se ha convertido en un líder de amparar vergüenzas después de defender las actuaciones de los diputados Bernabé Cano y Alejandro Morant», dijo ayer el portavoz de Compromís en el Palacio Provincial, Gerard Fullana, acusando al presidente de la Diputación de permitir «actitudes racistas y claramente insolidarias con el resto de la ciudadanía». Para el portavoz socialista, Toni Francés, la permanencia de Alejandro Morant en el seno del actual gobierno del PP y Ciudadanos en la Diputación «tiene que tener sus días contados». Pero las críticas no se quedaron ahí. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, hizo referencia a las declaraciones de Alejandro Morant y mostró su preocupación por la polarización política y la «contaminación» de la extrema derecha hacia la derecha democrática. «Hay que ser intolerante con los intolerantes y buscar espacios de convivencia y encuentro», manifestó.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, que hasta ahora ha tratado de mantener perfil bajo como le ha pedido la dirección nacional hasta la convocatoria del congreso regional, aseguró que es suficiente con la rectificación «inmediata» del diputado al haber borrado el mensaje en redes. También mostró su rechazo al comentario publicado por el alcalde de Busot, que cuenta con su «reprobación moral y personal», pero, preguntado sobre si tomará medidas sobre la continuidad del diputado, zanjó que, con las disculpas, «es suficiente», y añadió que, aunque condena cualquier tipo de violencia, ya sea física o real, «Morant rectificó y pidió disculpas».

Carlos Mazón ha iniciado una «tournée» por la provincia y ha visitado a dos de los alcaldes socialistas con más peso, como son el alcoyano Toni Francés y el eldense Rubén Alfaro. Justo en el momento en el que la oposición lo acusa de permitir el alineamiento de Morant con Vox, el líder del PP trató de demostrar un perfil dialogante con la izquierda y, de hecho, el lunes visualizó la buena sintonía que mantiene con el socialista Rubén Alfaro. La pasada semana, en el Día de Sant Jordi, el presidente de la Diputación se desplazó a Alcoy para visitar el Casal de Sant Jordi y el Museu Alcoià de la Festa, acompañado por el alcalde, Toni Francés. Además, Mazón acudió a Elda para mantener un encuentro de trabajo con el alcalde, abordar las inversiones de la institución provincial en la comarca del Medio Vinalopó y tratar cuestiones relativas a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.