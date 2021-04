Vox divide al Botànic en las Cortes: plante de Podem y Compromís, y el PSPV pide luchar con la palabra

Los diputados de Compromís y Unides Podem en la comisión de Sanidad de las Cortes Valencianas evidenciaron el lunes su pretensión de seguir estrechando el cordón sanitario a Vox. Su estrategia pasa por ignorar a la formación de ultraderecha. No quieren ni cruzarse la palabra con los de Abascal, al menos no para debatir sobre las propuestas que eleven a sesiones plenarias y comisiones. Su determinación es una derivada más de la polarización que registra la escena política en todo el país, azuzada en estos momentos por la campaña del 4-M. Ante el clima de confrontación existente, el Botànic comparte la idea de que ahora más que nunca se hace imprescindible frenar a la formación, pero está dividido en cómo se ha de articular esa respuesta. El PSPV está en desacuerdo con sus socios y se muestra convencido de que sí deben entrar al cuerpo a cuerpo en debate parlamentario, porque el discurso de los ultras, sostienen, se combate con la palabra.

La creciente hostilidad entre siglas, con epicentro en la Comunidad de Madrid y los comicios a la Asamblea Regional, sigue teniendo repercusiones en territorio valenciano. El lunes mismo estaba programado un debate en los estudios de la Cadena Ser en València. Estaban llamados a participar los síndics de los seis grupos de las Cortes, pero el Botànic, en bloque, rechazo la invitación. Se negó a compartir mesa y micro con la portavoz de Vox, Ana Vega, porque su partido puso en duda la veracidad de las cartas con balas y amenazas recibidas por Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska y María Gámez. Y, en medio de todo ese complicado escenario, los valencianistas y los morados fueron ayer un paso más allá y trasladaron su decisión de no participar en debates con Vox, tampoco en la Cámara, aunque no por ello renunciarán al uso de sus turnos de palabra.

Carles Esteve, de Compromís, anunció antes de la comisión de Sanidad que se negaba a debatir o contestar «a quien propaga el odio y el fascismo y se sitúa fuera de la democracia». Desde la formación valencianista se explicó que, por el momento, ese ha sido un posicionamiento personal del diputado. En dicha comisión, David García (Vox) defendía la necesidad de reformar la Unidad de Oncología del Hospital General de Alicante. La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, utilizó sus tiempos de intervención, pero no para entrar a debatir los contenidos de la propuesta de Vox, como sería habitual. Su grupo hizo después un llamamiento «a las fuerzas democráticas para aislar socialmente y en las instituciones, como se hace en el resto de Europa, a los ultraderechistas».

El tercer socio del Botànic, el PSPV, que es el mayoritario en la coalición de izquierdas, discrepa en este asunto y no cree que la mejor estrategia pase por obviar las iniciativas de Vox. Lo que busca es desmontarlas. Su síndico, Manolo Mata, defendió que «al fascismo se le combate básicamente con la palabra». El portavoz precisó que, en el marco parlamentario, no pueden dejar de participar en los debates o caer en no contradecir sus argumentos porque, subrayó, es así como se le combate, aunque deja la puerta abierta a dejar de participar en algún acto si sirve como altavoz a la ultraderecha. En ese sentido, Mata sostiene que desde el PSPV tienen respeto por los votantes de Vox, a los que creen que hay que exponerles las ideas que promueve ese partido y lo que supone su ideología. Esa es la idea que trasladará hoy a los portavoces del Botànic, que se reúnen para tratar de fijar un posicionamiento común en su cara a cara parlamentario con Vox.

La visita del rey Felipe VI trastoca la agenda del pleno del jueves

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no contestará esta semana a las preguntas de los grupos políticos en sede parlamentaria. La visita del rey Felipe VI a la provincia, en concreto a Alicante, para asistir al fallo del Premio de Investigación Científica que otorga la Fundación Princesa de Girona, ha obligado a modificar la agenda. Habitualmente, el jefe del Consell se somete a la sesión de control en la Cámara el segundo día de pleno, pero esta semana se hará una excepción. Sí se realizarán las habituales preguntas al Consell, donde los grupos de la oposición formulan cuestiones relativas a la gestión del Ejecutivo autonómico.