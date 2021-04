De la batalla por los liderazgos a la de las fechas en el congreso del PP

En el escenario en el que se encuentra la dirección nacional del PP ante la convocatoria del congreso regional ya no solo importa el quién, sino el cuándo. En el ambiente de los populares, tanto de Alicante como de Valencia, no deja de planear la posibilidad de que esta cumbre pueda convocarse antes del 4-M. Las elecciones de Madrid no van a cambiar la voluntad de Pablo Casado por designar a Carlos Mazón como futuro presidente regional y candidato a las elecciones autonómicas, pero sí pueden condicionar el entorno de esa convocatoria y, a su vez, atar al líder nacional a una cita en la que puede llegar debilitado si la izquierda lograra sumar en Madrid e Isabel Díaz Ayuso perdiera la Comunidad.

Son muchas las voces que indican que el congreso se podría convocar esta misma semana, pese a que poner fecha anticipadamente supondría un riesgo para Pablo Casado si no logra obtener los resultados que espera en el 4-M. El líder del PP se expondría a un cónclave en el que podría ser cuestionado y en el que sus críticos tendrían la puerta abierta para convertir la Comunidad en el enfrentamiento anticipado de lo que es posible que pasara a nivel nacional. Si el PP pierde Madrid, Pablo Casado quedaría debilitado y, con ello, Isabel Bonig se crecería y podría utilizar esta cita para ponerlo contra las cuerdas. Es verdad que el adelanto de la convocatoria es una opción que diferentes dirigentes del partido contemplan como muy viable. Sobre este tema, en Génova mantienen su pacto de silencio y se limitan a insistir en que no tienen ninguna prisa. Importantes cargos del partido apostillan que Pablo Casado no tiene la necesidad de comprometerse a una fecha con la incertidumbre de saber lo que ocurra en Madrid. Si se le cuestiona en la capital, no le interesará ir a Valencia para que le lean la cartilla, por lo que podría esperar a celebrar el congreso cuando pueda sentirse más fuerte. Sin embargo, si Casado pone en marcha esta cita con el gobierno de Madrid amarrado, llegaría fortalecido con su equipo y quitándose de encima a los barones críticos. La mayoría de voces del PP ven muy complicada la continuidad de Isabel Bonig pero creen que la síndica tiene sus esperanzas puestas en Madrid, por si una derrota le permitiría jugar su baza. La líder sigue aplazando su decisión a convocar el congreso, mientras desde Génova aseguran que estatutariamente es ella la que debe poner fecha, eso sí, con el aval de la cúpula. En este contexto, Bonig aseguró ayer que no ha recibido todavía la instrucción directa de Génova para convocarlo e indicó que ve «demasiada prisa en algunos», como es el caso de los «satélites de Génova». Cargos populares entendieron estas declaraciones como un pulso que Bonig echa a Mazón y aseguraron que es el propio presidente de la Diputación quien trata de agilizar el congreso para evitar que las elecciones de Madrid puedan cambiar la situación y, además, para acabar con las especulaciones que se están dando. «Yo sé que hay algunos que tienen mucha prisa, pero tranquilidad, porque a veces por correr tanto uno puede tener el peligro de tropezar y caerse», añadió Bonig. Preguntada sobre quiénes son esos «satélites de Génova», la dirigente popular aseguró que «la gente que está hablando». Mientras tanto, el alcalde de Alfafar dio ayer su apoyo a la candidatura del alcalde de Ayora, José Vicente Anaya. El ruido de sables en el PPCV no deja de aumentar.