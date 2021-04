Bonig responsabiliza a Puig de perder 281 millones por no reclamar a Sánchez el IVA

Bonig se ha pronunció así tras conocer que el Supremo ha dado la razón a la Junta de Castilla y León al reclamar los 180 millones de euros que el Gobierno le debía del IVA. Al respecto, la portavoz parlamentaria recordó que los populares valencianos también pidieron que se devolvieran los 281 millones y se instó también al Gobierno de Ximo Puig a que los reclama.

«Presentamos una iniciativa en las Cortes y el Gobierno del Botànic dijo que no. El PPCV puso un recurso ante el Consejo de Ministros que fue desestimado por señalar que no teníamos legitimación al no ser Gobierno, y Puig, que sí podía hacerlo se calló, hizo dejación de funciones y se limitó a pedir a Hacienda medidas compensatorias», señaló Bonig.

«La realidad es que las medidas no han llegado y si Puig hubiera recurrido como Castilla y León, hoy los valencianos tendríamos 281 millones de euros que en situación de pandemia nos vendrían muy bien», añadió. La también presidenta del Partido Popular a nivel regional se preguntó «por qué Puig no quiso reclamar ese dinero que hoy se podría destinar a sanidad, a bienestar y actividad económica».

Bonig explicó que durante el próxima sesión plenaria el grupo popular interpelará a la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, sobre la utilización de los espacios naturales y deportes al aire libre en las actuales circunstancias. «Proteger no significa prohibir», enfatizó la portavoz parlamentaria.