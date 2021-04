Sin consenso en el tripartito sobre cómo estrechar el cordón a Vox

Todos coinciden en la necesidad de estrechar el «cordón democrático» a Vox a tenor del cariz de los acontecimientos que se vienen sucediendo en la campaña del 4-M, pero sólo Unides Podem mantendrá su rechazo a debatir con la ultraderecha, tanto en instituciones como en medios de comunicación. El tripartito valenciano acordó ayer conservar la línea roja que marcaron a los de Santiago Abascal al comienzo de la legislatura, pero cada socio del Botànic actuará a su manera frente al discurso y las propuestas del grupo que en las Cortes lidera Ana Vega.

Los síndicos de los grupos parlamentarios que sostienen a la coalición de gobierno valenciano se reunieron ayer para intercambiar impresiones sobre cómo articular una respuesta común en su relación institucional y mediática con Vox. Es algo que se produce mientras la escena política en todo el país asiste a una intensa escalada de confrontación que mantiene su epicentro en Madrid pero que está causando réplicas a lo ancho y largo del territorio nacional, también en la Comunidad. Los tres partidos del Botànic cancelaron su participación en un debate radiofónico programado este lunes en la Cadena Ser de València por su negativa a compartir micro con la ultraderecha y los morados, a través de su síndica, Pilar Lima, anunciaron su intención de mantener esa línea sine die. Esperaban, de alguna forma, que sus socios de gobierno se sumaran a su estrategia de ignorar a la ultraderecha, de darles la espalda sin intercambiar palabra con sus representantes, pero el PSPV y Compromís se han desmarcado de esa táctica. Su posicionamiento pasa por confrontar ideas para desmontar el discurso de Vox.

El síndic socialista en las Cortes, Manolo Mata, subrayó ayer que desde que Vox está en las instituciones valencianas, el Botànic nunca ha respaldado ni apoyado ninguna de sus iniciativas y, por tanto, ya se mantenía un «cordón democrático ante la ultraderecha». Reivindicó que desde su grupo se utilizará la palabra en los debates parlamentarios para descalificar las ideas de Vox y criticó la «complicidad del PP» con los ultras. Señaló también que decidirán si participan en debates en medios de comunicación donde vaya Vox en función de cada caso.

Desde las filas de Compromís, Fran Ferri recordó que utilizarán sus turnos en el marco del debate parlamentario, «no para entrar en el marco de la ultraderecha, sino para desmontarlo y dejar claro que es un partido que no respeta los derechos humanos y es fascista», y añadió que, siempre que puedan evitarlo, su partido intentará no acudir a debates en medios con Vox.

Pilar Lima, de Unides Podem, fue la que marcó una línea más tajante con respecto a la ultraderecha y dijo que no van a debatir con la formación de Santiago Abascal ni dentro ni fuera del parlamento. No obstante, matizó que utilizarán sus turnos de palabra en las instituciones, pero no para dirigirse «directamente a estos miserables», sino para hablar de derechos humanos. «No nos van a callar, pero no vamos a debatir con un partido nazi», remachó.

También las formaciones de derecha se pronunciaron ayer al respecto de todo este asunto. La síndica del PPCV, Isabel Bonig, se posicionó «rotundamente en contra» de los «cordones sanitarios», de los que «se hacen a Vox y los que se han hecho al PP», y dijo que sería «totalmente incomprensible» excluir en un Parlamento a un partido político legítimo por la doble moral de la izquierda. Ruth Merino, de Cs, destacó que condena la violencia pero reivindicó el diálogo con todos los partidos elegidos democráticamente y representados en el Parlamento valenciano porque «hay que convencer con la palabra y sentarse a hablar y a escuchar al que piensa diferente». Ana Vega, de Vox, señaló que, en su formación, condenan «todo tipo de violencia, venga de donde venga», y respecto al cordón sanitario, instó a «que dejen ya de hacer teatro y se pongan a trabajar de una vez para los ciudadanos».