El ascenso de Carlos Mazón abre dos frentes: el liderazgo en el PP provincial y en la Diputación

Voces destacadas del partido coinciden en admitir que el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, será quien asuma las riendas del partido a nivel provincial. Carlos Mazón lo eligió como número dos en el congreso provincial del pasado año, al ser una de sus personas de máxima confianza. El alcalde de Benidorm contó con mayoría absoluta en las últimas elecciones locales y todo hace indicar que pasará de ser secretario general a presidente provincial del PP en cuanto Carlos Mazón dé el salto a Valencia. Toni Pérez se ha volcado de lleno en su municipio y siempre ha defendido la necesidad de iniciar el camino hacia la moderación y el discurso centrista. El actual secretario general ha demostrado que quiere alejarse de la radicalización de los mensajes y de la agresividad, y precisamente ésta ha sido una de las principales cualidades que la cúpula del partido ha valorado de él. Diferentes dirigentes populares aseguran que la designación de Toni Pérez es el relevo natural que marcan los estatutos al ser el actual secretario general. Esta es una de las decisiones que, al menos por el momento, el partido tiene más atadas, pero, ¿cómo va a compatibilizar Mazón el asalto a Valencia siendo presidente de la Diputación de Alicante? El actual líder provincial se está armando ya para el desembarco y, al menos por el momento, va a utilizar la fórmula que más éxitos le ha dado al partido: unir el poder institucional desde la Diputación de Alicante con el orgánico, desde la presidencia regional que podría desempeñar a partir del mes de julio, si todo sale según la hoja de ruta que maneja la cúpula del partido. En estos momentos, el líder alicantino no contempla sacar la Diputación de la ecuación, pese a los problemas de compatibilidad que esto le puede generar. Su liderazgo es indiscutible en la provincia, pero para ganar notoriedad en Valencia y Castellón tiene que recorrer muchas millas, y eso es complicado estando atado al despacho del Palacio Provincial. Carlos Mazón se enfrenta a ser candidato a la Generalitat sin el trampolín que le daría ser el portavoz en las Cortes, por lo que la única manera de darse a conocer es pisando los sitios una y otra vez. Es verdad que no tiene por qué dejar la Diputación cuando dé el salto a Valencia, pero también es cierto que pueden existir graves problemas para cuadrar agendas, con lo que correría el riesgo de dejar de lado la institución provincial o, peor aún, convertirla en un mero instrumento partidista en su carrera para alcanzar la Generalitat y no en una administración para servir a los alicantinos. Conscientes de esta situación, dirigentes del partido siguen defendiendo que Carlos Mazón podrá compatibilizar ambos cargos sin dificultad pero, a la vez, reconocen que si se dieran esas dificultades o finalmente se anticiparan las elecciones autonómicas, existe una figura que podría tener peso en todos estos movimientos. Al menos por el momento, el nombre que se baraja como posible sustituto en la presidencia de la Diputación es Juan Francisco Pérez Llorca. No es una decisión que se haya decidido formalmente, pero sí es el principal nombre que hoy por hoy se contempla. De estas quinielas se caen los diputados Adrián Ballester, María Gómez o Ana Serna, que también han estado muy unidos al presidente.

Pérez Llorca es alcalde de Finestrat, diputado provincial y fue jefe de la campaña de Carlos Mazón. Si se dieran estas dos circunstancias, el organigrama institucional y orgánico quedaría por tanto bajo el control de dos dirigentes de la Marina Baixa. Además, si Carlos Mazón dejara su acta por un hipotético adelanto electoral autonómico, por ejemplo, sería Juanjo Berenguer, alcalde de El Campello, quien entraría como diputado del PP.