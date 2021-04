PP y Cs se alían con Vox para fiscalizar las leyes del Botànic

El pleno celebrado el miércoles sirvió para tomar el pulso a la escena política valenciana en un momento en el que la tensión va a más, en paralelo al avance de la campaña del 4-M. El desarrollo de la sesión puso en evidencia que el discurso ha subido de intensidad y el tono bronco, más áspero de lo habitual, dominó especialmente la parte en la que se abordaba, precisamente, el debate sobre el proyecto ideado por los ultras. Su propuesta pasa por reformar el Consell Jurídic Consultiu para que dos grupos de las Cortes puedan solicitarle un dictamen aunque no sumen la mayoría del Parlamento. Fue el portavoz adjunto de Vox, José María Llanos, quien defendió la iniciativa que trataría de evitar, según dijo, que el Botànic centre la tramitación de leyes a través de sus grupos parlamentarios y no directamente desde el Ejecutivo, para evitar de esa forma, y en definitiva, mayores garantías de fiscalización.

En su réplica, el síndico socialista, Manolo Mata, consideró que la única pretensión de la ultraderecha es la de entorpecer la labor legislativa del Gobierno progresista y defendió que cualquier norma que se apruebe en la Cámara cuenta con garantías jurídicas. Calificó su propuesta de «impostura», a lo que Llanos contestó que los del Botànic «han distorsionado la democracia y manipulado la libertad». En ese punto, introdujo en el debate a Abascal y Monasterio, enfatizando que son el partido que ha llegado para defender a los ciudadanos «frente a los totalitarios que se burlan de la democracia»; aseveraciones que desataron la ira de Mata. Sobre Abascal, el socialista recordó que sistemáticamente señala que el de Pedro Sánchez es el peor gobierno en 80 años, y le afeó que se sienta «orgulloso» de esta «época nefasta». «Supongo que también de los fusilamientos de otoño del 75», le dijo. «Usted cree de verdad que este es el peor gobierno de España en 80 años. El gobierno más libre, el que lucha por la igualdad, y que está formado por partidos que han conseguido que ya no les llamemos ‘El señorito’, que no nos tengamos que arrodillar, humillar y soportar la desigualdad permanente, ni la aniquilación de la palabra, ni la exaltación permanente de la violencia. Me dan asco», zanjó.

Irene Gómez, de Unides Podem, contrarrestó primero la iniciativa de Vox para después recriminar a Llanos que va al Parlamento a «hacer campaña de sus amados líderes» y consideró que lo que está ocurriendo, la confrontación, «es la factura que paga la democracia por blanquear el fascismo. No pasarán», añadió. Jesús Pla, de Compromís, aseveró que la propuesta de la ultraderecha trata de «controlar las Cortes y acabar con la división de poderes».

Por su parte, la síndica adjunta de Cs, Mamen Peris, comenzó su intervención afirmando que hablaría sin complejos y, ante «buenas iniciativas», como en este caso la de Vox, su grupo votaría a favor porque actualmente es «muy difícil, prácticamente imposible, pedir informes» al Consell Jurídic. Pepe Císcar, del PP, opinó que el Botànic ha «pervertido la norma» porque hasta antes de su llegada lo excepcional eran las proposiciones de ley. Recordó que ya pidió ese cambio la pasada legislatura. Todo apunta a que tampoco lo conseguirá esta vez porque la izquierda cuenta con mayoría para tumbarlo en la votación, prevista para hoy.

Acuerdo para dar un empujón a la industria del calzado

Las Cortes han acordado impulsar una comisión especial de estudio tendente a la revisión del modelo de negocio para la mejora de la competitividad de la industria del calzado en la Comunidad, concentrada en gran parte den la provincia de Alicante. La propuesta, registrada por el PPCV, recabó el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto de Vox. La iniciativa permitirá crear un grupo de trabajo formado por expertos del sector para hacer frente a los retos del presente y futuro poniendo el acento en la necesidad de impulsar la sostenibilidad.