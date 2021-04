El Botànic redobla la presión contra Vox en las Cortes y la oposición pone en el foco a Morera

La batalla ideológica contra el fascismo y también contra el comunismo volvió a dominar parte de la sesión plenaria de una institución que asiste a una escalada de tensión que avanza al compás de la campaña electoral del 4-M. La crispación que tiene su génesis en los comicios a la Asamblea de Madrid se ha instalado en la Cámara valenciana y el debate se ha enredado hasta formar una madeja llena de nudos que no está nada claro que sea posible desenmarañar. Fue Miguel Pascual (Vox) quien requirió a Dalmau que explicara por qué la vivienda pública de la Comunidad se encuentra en una situación «cada vez más y más degradada, porque deben mantenerle a usted, a su palacete y a toda una lista de enchufados, como si de parásitos de tratase». El vicepresidente segundo se limitó a leerle una frase de la filósofa Hannah Arendt sobre el totalitarismo y, en ese momento, los ultra se revolvieron desde sus escaños. Fue la primera vez que Morera defendió que cada cual utiliza su turno de palabra de forma libre, pero la confrontación siguió sumando puntos cuando Dalmau dedicó su réplica a seguir atacando a Vox desde la tribuna, acusándoles de verter «discursos de odio y palabras que rezuman violencia» así como de tener una «comprensión maniqueísta de la política». Los llamó incluso «hijos del franquismo». La síndica de Vox, a viva voz, reclamó en ese momento a la Mesa que frenara el discurso de Dalmau porque no estaba relacionado con la pregunta y Morera, de nuevo, defendió que la presidencia no entraba a valorar el contenido. Ya a gritos pidió silencio para que el vicepresidente pudiera continuar con su parlamento frente al revuelo no solo de Vox, sino también del PP. El caos llegó al punto que Morera tuvo que exigir silencio hasta al vicepresidente segundo de la Cámara, el popular Jorge Bellver, que afirmó desde la Mesa que Dalmau estaba haciendo «un mitin de Podemos».

Por alusiones y tras su insistencia, Morera dio la palabra a la síndica de Vox, Ana Vega, que censuró que el conseller morado estaba infringiendo el reglamento al no contestar, le pidió que se retractara por llamarlos partido nazi y dijo que la peor ideología de esa Cámara es el sectarismo y el comunismo. Mientras tanto, y de nuevo por alusiones, la síndica de Unides-Podem también pidió la palabra para manifestar el malestar de su formación con lo que estaba ocurriendo, pero Morera, tajante, y en un intento de recuperar el control, se negó.

Posteriormente, también durante la sesión de control, el portavoz adjunto del PP Miguel Barrachina acusó al presidente de las Cortes de dirigir la sesión de forma «infame», por permitir que los miembros del Consell se marchen de la sesión de control «sin hablar de sus obligaciones» y que algunos diputados se dediquen «a controlar al PP».

La derecha, con su minoría de votos, no logró sacar adelante ayer la propuesta impulsada por Vox para facilitar el acceso de la oposición al Consell Juridic Consultiu, aunque en la sesión sí hubo quórum para aprobar la creación de una comisión para dar un empujón a la industria del calzado y otra para combatir la despoblación en las zonas de interior de la Comunidad.

Barceló elude aclarar cómo será la reversión en Torrevieja

Las discrepancias en el Botànic sobre cómo materializar la reversión del departamento de salud de Torrevieja están sirviendo de queroseno al PP en su batalla contra la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Ayer, José Juan Zaplana (PP) le reprochó que siga sin aclarar si la recuperación de la gestión directa se hará a través de una empresa pública o con el modelo Alzira. La acusó de «no tener los reaños» para decir a la plantilla si va a «implantar un modelo experimental» a través de una sociedad. Barceló enfatizó que la hoja de ruta del Botànic respecto a las reversiones es imparable para «cohesionar» todo el sistema valenciano de sanidad y acabar con las concesiones que impulsó el PP, aunque no concretó cómo se hará en el caso de Torrevieja.

Soler, contrario a borrar insultos en redes de À Punt

«Subnormales, castellanos desagradecidos, burros, paletos, fachas...». Son comentarios que, según María Quiles (Cs), pueden leerse en redes sociales de À Punt hacia los manifestantes por la libertad de elección de enseñanza en una convocatoria en Pilar de la Horadada. Quiles le preguntó ayer al conseller de Hacienda, Vicent Soler, cómo valora el Consell que la cadena pública mantenga publicados esos insultos: «Todavía estamos esperando que los condenen», dijo. Soler contestó que À Punt es independiente para tomar decisiones, ya que «no se dirige desde el Palau». Opinó que borrarlos «podría suponer la desaparición de testimonios, con base en los cuales una persona usuaria puede emprender acciones legales, y perjudicaría la imagen de la cadena en relación con la libertad de expresión».

Mollà: defiende el trasvase pero la acusan de sectarismo

La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, se volvió a enfrentar ayer a las preguntas de la oposición en relación con el posible recorte del trasvase Tajo-Segura, un asunto por el que ha visto incrementada su exposición pública en las últimas semanas. Emigdio Tormo (Cs) exigió ayer al Consell que «abandone el sectarismo» y defienda el trasvase ante la «decisión política y no técnica» de reducir el caudal y le instó a defender algo que es, «de forma imparcial, bueno para todos». La consellera replicó que, con este tema, algunos hacen «partidismo y lo usan como lanzadera para liderazgos en partidos» y otros, como el Consell, están atendiendo al «rigor, la seriedad, al consenso, al diálogo, y al futuro socioeconómico de la Vega Baja» con su defensa de la infraestructura.