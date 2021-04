La Diputación impulsa el plan Planifica un día antes de la protesta de la izquierda contra Mazón

PSPV y Compromís de la Diputación han movilizado a un total de 750 concejales de la provincia para la concentración del viernes, aunque eso no quiere decir que todos vayan a participar puesto que los grupos municipales se han puesto de acuerdo para evitar aglomeraciones en las puertas de los ayuntamientos. «No queremos actos multitudinarios. El objetivo no es reunir a mucha gente, sino demostrar cuál es el sentir de cada ayuntamiento», afirmaron ayer fuentes oficiales de la organización. Los participantes saldrán a la puerta con carteles en los que se pedirá la participación de la Diputación de Alicante en el Fondo de Cooperación Municipal para tener más libertad a la hora de elegir las inversiones. También criticarán el atasco que están sufriendo los planes de obras, pese a que ayer el alcalde socialista de Novelda, Francisco Martínez, destacó en el municipio el modelo del Planifica. Desde las filas socialistas explicaron que no están en contra de este programa pero insisten en una gestión más ágil. Desde Compromís también indicaron que el hecho de que puedan empezar las obras en Novelda no quiere decir que no exista colapso. «Hacen ver que de 400 obras una podría empezar antes del verano, es ridículo», dijo el portavoz Gerard Fullana. A través de esta convocatoria, la oposición ha querido dar protagonismo a los ayuntamientos y que sean ellos los que denuncien las necesidades que están teniendo. Frente a esta movilización, el equipo de gobierno de la Diputación se apresuró ayer en dejar claro que el plan inversor Planifica se está gestionando según los plazos previstos. Javier Gutiérrez indicó que la obra de Novelda estrenará la fase de ejecución de este programa, que impulsará obras por valor de 12,3 millones en la comarca Medio Vinalopó, con una aportación de la Diputación de más de 8 millones, y cerca de 100 millones en toda la provincia. Este programa de inversiones y financiación en infraestructuras que se desarrollará hasta 2023 cuenta con 71 millones de euros en un total de 291 actuaciones. Según destacaron desde la Diputación, arrancará en Novelda, que recibirá 983.000 euros en subvenciones desde el área de Infraestructuras.

Primera resolución para agilizar el plan +Cerca

La mayoría de los regidores ha preferido destinar lo que les corresponde a inversiones y no a gasto corriente

Además de dar a conocer el arranque del Planifica, el equipo de gobierno de la Diputación anunció también que la próxima semana procederá a la primera resolución de Plan + Cerca de la parte de gasto corriente. Se trata de un total de 3,9 millones de los 29 millones totales del plan ante la decisión de los alcaldes que han preferido destinar su cuantía a inversión en lugar de gasto corriente. Este programa contempla 450 actuaciones con una inversión de 29 millones y permitiendo a los alcaldes elegir entre gasto corriente o inversión.

La institución provincial tiene previsto poner en marcha más de 800 obras en los dos próximos años. Del total, 450 corresponden al Plan Más Cerca, 291 al programa Planifica, hay 18 proyectos que proceden del mandato anterior y 77 del Plan Financieramente Sostenible y el Plan de Obras de 2019. La oposición ha criticado tanto el colapso del Planifica, asegurando que menos del 20% de las obras estarán empezadas al final del mandato y, en el caso del Plan Más Cerca, han denunciado que los ayuntamientos tienen poco tiempo para poder ejecutar los proyectos: «Ya sabemos que no vamos a llegar, que va a ser imposible», indicaron los portavoces de PSPV y Compromís, Toni Francés y Gerard Fullana. La oposición ha pedido insistentemente al PP y Ciudadanos que se refuercen los servicios técnicos de la Diputación para dar solución al «cuello de botella» existente. «Los proyectos que tiene que impulsar esta Diputación no salen adelante y tan solo se agilizan los que los ayuntamientos tramitan», dicen los portavoces, que hoy liderarán la concentración para pedir, además, que la institución se sume al Fondo de Cooperación.