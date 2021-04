Cantó se ofrece al ganador del congreso del PPCV para echar al Botànic

El run run se intensificó cuando la Junta Electoral rechazó su candidatura en las listas de Isabel Ayuso por incumplimiento de la ley electoral y por las propias declaraciones públicas de Cantó que, una vez sin garantía de escaño, empezó a juguetear con la idea de que no descartaba en un futuro colaborar con el PP valenciano para echar al tripartito de la Generalitat. Pero esta mañana, en una entrevista en la Cope, Cantó ha destapado algo más sus cartas y, sin tapujos, se ha ofrecido al quién próximamente ocupe la presidencia del PPCV tras el congreso regional: “Puede contar conmigo desde donde sea porque pondré toda la carne en el asador para construir una alternativa al gobierno de Ximo Puig”.

Cantó ha asumido que no está en condiciones de presentarse a las primarias del partido en la Comunidad Valenciana. “No me voy a meter en el proceso interno”, ha dicho, tras reconocer que ni si quiera es militante, pero ha confiado en que este congreso se resuelva cuánto antes para que la persona elegida pueda contar con él: “En lo que pueda colaborar y sumar fuerzas, estaré donde me digan”. Cantó ha hecho hincapié en que en la Comunidad Valenciana aún quedan dos años para construir una alternativa potente al actual Botànic y ha insistido en que su idea es que el triunfo de Ayuso en Madrid pueda ser exportada a territorio valenciano.

La intervención de Cantó, el 80% del tiempo centrada en temas valencianos a pesar de que se realizaba dentro de un programa de ámbito nacional, el que dirige Carlos Herrera, corre ya como la pólvora por los foros populares valencianos. La caída de Cantó de las listas madrileñas desempolvó el viejo rumor de que el actor podría acabar aterrizando dentro unos años en territorio valenciano para tratar de disputar la alcaldía de València, pero no parece que el actor quiera esperar tanto.

Alguna de las incógnitas sobre el futuro de Cantó se resolverán en breve ya que si Ayuso conserva el gobierno de Madrid, el escenario de que el ex portavoz de Ciudadanos en las Corts encuentre acomodo en la administración es posible. El propio Cantó ha admitido que estaría encantado de gestionar el área de Cultura o cualquier otra. Sin embargo, y a pesar de que Cantó se deshace en elogios hacia Ayuso, los mentideros políticos en Madrid hablan de que es Casado y no Ayuso el que tiene el compromiso con el actor.

Con Cantó sin encaje en Madrid, cobra más fuerza el nuevo desembarco de Cantó en la Comunidad Valenciana. Cantó perdió el escaño en las Corts, y por lo tanto, la posibilidad de “colaborar” con el PPCV desde la Cámara. Cerrada esta puerta, la que se abre a Cantó es integrarse de alguna manera en la nueva ejecutiva popular.

Algunas fuentes sostienen que Mazón estaría dispuesto a integrar a Cantó como un peso pesado en la organización, un puesto que le garantizaría visibilidad y salario. No necesariamente la secretaría general, pero sí un lugar desde donde poder hacer oposición a Puig. Cabe recordar que Mazón preside la diputación en Alicante, lo que le obstaculiza su proyección en València. Con todo, el dirigente alicantino corre el riesgo de quedar solapado por una persona con gran proyección mediática como es Toni Cantó.

En el partido, hay división de opiniones sobre la integración de Cantó en la organización valenciana: quienes lo consideran un atropello dada las veleidades políticas del actor, ni si quiera militante y, quienes, al margen de sus preferencias, opinan que es un valor seguro para reconquistar la Generalitat.