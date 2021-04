La factura del trasvase en San Miguel de Salinas: 480 euros en una comida con cargos socialistas

Roger Llanes firmó en el libro de honor del Ayuntamiento, y acudió al municipio con parte de su equipo. En el almuerzo también se encontraba el alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, responsable socialista en la comarca del área de Agua, además de la delegada del Consell en Alicante, Antonia Moreno.

Gambas al ajillo, calamar fresco, chuletas de palo, tapas, lenguado... En definitiva, platos de mar y huerta. Lo mejor que puede ofrecer la gastronomía de la Vega Baja, en un restaurante, eso sí, sin pretensiones, de comida casera, que normalmente no ofrece esos menús especiales de los que habla la factura. No era para menos. Poco después la comitiva debía afrontar una misión de la que salió airosa. Entre los asistentes, la mayoría de miembros del equipo de gobierno de San Miguel de Salinas, liderado por Juan de Dios Fresneda.

Merece la pena

La reunión era para la firma de un manifiesto en defensa del trasvase y en contra de su recorte en el que figuraba como promotor la propia Generalitat Valenciana. La Conselleria de Agricultura, con el secretario autonómico Roger Llanes a la cabeza, logró convencer a los alcaldes del PP, que gobiernan en la mayoría de los principales municipios de la comarca, para que validaran ese escrito. Tras cuatro horas de debate, hubo foto de familia en la Vega Baja. Se consiguió un acuerdo mínimo sin distinción de partidos. El resto de convocados a la reunión de la tarde no estaban invitados al ágape. Los partidos de la oposición con representación en el Ayuntamiento solo fueron invitados a la reunión a secas, sin tapas ni nada.

El alcalde de San Miguel de Salinas, Juan de Dios Fresneda, no le ve ninguna pega y recuerda que es un gasto adscrito a protocolo, no para un acto del partido. «Es un gasto protocolario que creo, además, que ha merecido la pena», y señala el primer edil que el documento de unidad en defensa del trasvase es conocido ahora como el «Manifiesto de San Miguel de Salinas», con acuerdos de distintos plenos de la provincia. También recordó, por otra parte, que el gasto se «ha quedado en un restaurante del pueblo. Nosotros no ocultamos nada», según remarcó, recordando que la factura ha estado en conocimiento de quien haya querido comprobarla. «Ha sido un acuerdo poco habitual. Siempre nos hemos tirado los trastos en este asunto y la actitud del PP, en la que ayudó mucho el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, y el PSOE, permitió un acuerdo para el que San Miguel ha dado el nombre», apostilló.

«Cuando vamos a alguna reunión de partido, cada uno se paga lo suyo, vamos a escote. Esto era distinto», insistió el alcalde, que considera que la visita institucional se merecía también este gasto protocolario.