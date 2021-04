Mónica Oltra: «El Botànic acabará esta legislatura sin sobresaltos políticos»

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, está convencida de la estabilidad del Gobierno valenciano. Admite que existen discrepancias entre los socios de la coalición de izquierdas, pero cree incluso que son enriquecedoras. Con esa radiografía, y en un momento en el que se llega al ecuador del mandato, Oltra asegura tener claro que el Botànic podrá acabar la legislatura «sin sobresaltos políticos».

Tras dos años en los que el covid lo ha empañado absolutamente todo, la portavoz del Ejecutivo valoró ayer que el complicado escenario de la pandemia, y los desafíos que conlleva, ha servido precisamente como un «elemento de cohesión importante» en el Gobierno botánico. A su juicio, las adversidades acaban uniendo y las diferencias, que haberlas haylas, remarcó, no son sinónimo de división. Al contrario. Cree incluso que la pluralidad ha aportado un factor estabilizador al Gobierno regional. Con todo ello, y tras ser preguntada por los periodistas tras el pleno del Consell, la vicepresidenta afirmó este viernes que «rotundamente sí», que el Botànic podrá acabar esta legislatura «sin sobresaltos políticos», más allá de los «sobresaltos» que cada día deja el «maldito» coronavirus.

El mensaje enviado por Oltra no es el único que se lanza precisamente en esa dirección desde las filas valencianistas. Un día antes, el síndico de la formación en las Cortes valencianas, Fran Ferri, aludía igualmente a que confía en que la legislatura acabe dentro de dos años y que no se produzca otro adelanto electoral como el que decidió el presidente, Ximo Puig, el pasado mandato, lo que desembocó en un grave enfrentamiento con Compromís, que lo consideró una grave deslealtad que dos años después no olvida.

Pese a todo, Oltra se mostró convencida de que el Botànic ha realizado una gestión eficaz durante la pandemia. Reivindicó todo el esfuerzo político, económico y administrativo durante esos meses para reforzar el sistema sanitario, sociosanitario y educativo así como para establecer ayudas a la economía, destacando, además, que, en paralelo, se han seguido elaborando decretos y leyes. También se dio a sí misma un aprobado en el trabajo impulsado desde la conselleria que dirige, desde la que se ha articulado la «vacuna social» contra los terribles efectos de la pandemia en las economías familiares, expuso. De autocrítica, por contra, más bien poco. Recordó que ya pidieron perdón por la falta de material de protección al inicio de la pandemia y afirmó que le «desespera la lentitud de muchas cosas», pero la Generalitat, insistió, tiene los medios que tiene.

«Tenemos una Comunidad infrafinanciada, tenemos la Comunidad con menos empleados públicos de España, y con lo que tenemos creo que se le saca el máximo rendimiento. No es lo mismo tener un Ferrari que un carromato», remachó.