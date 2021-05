Barcala pide al alcalde de Elche que evite “localismos” y apoye el avance del palacio de congresos en Alicante

“No es el momento de polémicas estériles, sino de sumar. Todo el mundo quiere venir a Alicante y coordinados podemos ser más fuertes. Me alegraré del avance del Centro de Congresos de Elche y lo apoyaré y le pido a Carlos González que haga lo mismo con el de Alicante”, ha apuntado Barcala en respuesta a las declaraciones del alcalde de Elche. El dirigente del PP alicantino ha señalado que “es hora de ampliar miras y evitar localismos”.

Barcala ha optado por evitar hablar de la “arbitrariedad” a la que se refirió González después que la Diputación anunciara el proyecto que se fraguaba en Alicante, y ha pedido a Elche “ir de la mano”. “La Diputación puede trabajar y promover dos iniciativas que no tienen por qué ser excluyentes, sino que pueden servir para potenciar el turismo de congresos y el empleo en nuestra provincia, que es en lo que los alcaldes debemos estar y no en otras cosas”, asegura el dirigente popular. “Podemos promocionar un espacio común para captar congresos de todo tipo sumando fuerzas y no enfrentamientos”, añade.

La aportación del Ayuntamiento de Alicante para el palacio de congresos es de 15 millones de euros, según ha explicado Barcala. El objetivo de la iniciativa es, según apunta el alcalde, “competir para atraer los principales eventos mundiales”. “La Diputación nos va a apoyar en este proyecto como puede hacer con otros muchos de otros municipios”, asegura.

El alcalde de Alicante ha pedido a González, además, que se sume a una estrategia común y que juntos exijan a la Generalitat Valenciana que apueste por ambas localidades “como espacio de congresos” que sitúe a la zona “en primera fila internacional”. “El eje Alicante-Elche es el más potente a nivel económico y poblacional de toda la Comunidad Valenciana”, ha explicado Barcala.