La Diputación penaliza a Guardamar y Novelda por trampear en las ayudas para daños de la DANA

El PP de la Diputación ha denunciado que Novelda, gobernada por el socialista Fran Martínez, ha intentado colar en estas ayudas un camino que licitó en mayo de 2019, cuatro meses antes del temporal de lluvias torrenciales, mientras que Guardamar del Segura, gobernada por el socialista José Luis Sáez, ha presentado como propuesta para optar a la mencionada subvención el drenaje de la desembocadura del río, no siendo un daño ocasionado por la gota fría, sostienen. Añaden, además, desde el PP que en Guardamar el proyecto está redactado y licitado antes de que se produjera la catástrofe.

La Diputación se comprometió a sufragar el 50% de las ayudas comprometidas por el Gobierno para ayudar a las poblaciones afectadas por el temporal con un total de 7,6 millones que se destinarán a 238 proyectos. El pleno que hoy celebrará la institución a partir de las once de la mañana aprobará una modificación de crédito para conceder estas subvenciones. Tras este trámite, los municipios alicantinos podrán empezar a cobrar en el plazo de un mes, más de un año y medio después. La oposición advirtió hace más de un año que las ayudas se demorarían si no se incluían en el presupuesto ordinario, pero el equipo de gobierno decidió esperar al decreto del Ejecutivo central.

La institución debatirá hoy sobre el informe en el que explica que la actuación de dragado de emergencia propuesta por Guardamar del Segura no tiene cabida en ninguna de las líneas de actuación establecidas en las bases de la convocatoria y que, a su vez, el acondicionamiento de varios caminos en Novelda se firmó con fecha 3 de abril de 2019 empezando su licitación por parte del Ayuntamiento durante el mes de mayo de 2019. El equipo de Carlos Mazón añade que, con fecha 26 de febrero de este año, se envió al alcalde Fran Martínez un requerimiento de justificación, contestando el 12 de marzo para confirmar estas fechas.

El diputado de Carreteras que dirige esta convocatoria, Alejandro Morant, quiso dejar claro que estos municipios han sido excluidos porque no cumplen los criterios: «Estos dos ayuntamientos nos la han intentado colar. Existe un vídeo del alcalde de Novelda diciendo que no tuvieron daños por la gota fría, pero, sin embargo, nos ha intentado colar la reparación de caminos pese a que la licitación empezó meses antes. Además, Guardamar ha presentado un proyecto que se inició en 2018. Drenar un río no es un daño ocasionado por la DANA», afirmó Morant, explicando que el servicio técnico de la Diputación ha determinado que no corresponde financiar estas actuaciones porque se trata de destrozos anteriores a la DANA.

Las bases que regulan el proceso de concesión de subvenciones de la Diputación no incluían a los municipios de Novelda, Quatretondeta, Parcent, L’Alqueria d’Asnar y Penàguila, pese a que sí estaban recogidos en el plan de ayudas del Gobierno de España. Sin embargo, tras la presión del PSPV, el equipo de gobierno accedió a conceder estas ayudas a dedo para que estos municipios también pudieran recibir la cuantía.

Las ayudas para paliar los efectos del temporal se han convertido durante el último año y medio en un foco de tensión entre la izquierda y la derecha. Pero la exclusión de estos dos municipios no ha sido la única polémica. Los pueblos pequeños también perderán las ayudas del Gobierno al no haber podido adjudicar las obras por el retraso de la Diputación Provincial motivado por la decisión del equipo de gobierno de fiarlas a los remanentes que el Ejecutivo no desbloqueó hasta septiembre de 2020.

