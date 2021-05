Los cargos de Podemos en la Comunidad abren un proceso de reflexión tras la salida de Pablo Iglesias

La coordinadora de Podem en la Comunidad, Pilar Lima, ha considerado "totalmente comprensible" la salida de Pablo Iglesias de la política tras el resultado de las elecciones de Madrid y ha considerado que en el partido "se abre ahora un proceso de reflexión". Para Lima, Iglesias "ha decidido mantener su familia" tras el "insostenible acoso mediático y político". Así, en declaraciones en los medios ante las Cortes ha considerado que es un "día triste" por la "tragedia en la Comunidad de Madrid" donde la izquierda "no ha sumado para gobernar".

Así, ha lamentado que Unidas Podemos ha subido en las elecciones, pero no han sido capaces de sumar los tres espacios políticos en Madrid. "No hemos podido superar al trumpismo de Ayuso, que va a ser una tragedia para la sanidad pública, la educación y los servicios sociales".

Por lo que respecta a Podem, ha indicado que en los próximos días se reunirá el partido a nivel autonómico y que tendrán contactos a nivel estatal. Preguntada sobre si los cambios pueden afectarle en su cargo orgánico, ha indicado que todavía no se han reunido y ha insistido en el "periodo de reflexión" en el partido.

El portavoz alicantino, Xavi López, también ha agradecido a Iglesias el trabajo realizado: "Entendemos su paso a un lado para que otras compañeras lideren el proyecto, y deja unos resultados mejorados respecto a hace dos años en Madrid". López ha asegurado que en Podem seguirán trabajando: "El partido en el País Valenciano tuvo una asamblea recientemente y toca seguir impulsando las política sociales y ecologistas en el Botànic, que son referentes en el Estado y que suponen el modelo alternativo al de Ayuso en Madrid".

"Efímera marbellización"

Por otro lado, el vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, también se ha referido a las elecciones de Madrid y ha enmarcado la victoria de Ayuso en la "efímera 'marbellización' de la política", confiando en que todos los socialistas tienen dos años para reflexionar y "reaccionar" hasta las elecciones autonómicas y nacionales de 2023. A su juicio, los resultados de Unidas Podemos y la salida de la política de Pablo Iglesias revelan que sin los socialistas en el gobierno "nunca gobernará la izquierda". "Siempre habrá una izquierda al lado del PSOE, pero nunca habrá un sorpaso", ha declarado antes del pleno de las Cortes.

Sobre el futuro de Ángel Gabilondo, candidato socialista a Madrid, Mata ha sostenido que lo tiene que decidir él y ha puesto en valor su "gran labor" en esta y la anterior campaña porque "es el mismo Gabilondo que sacó 37 diputados hace dos años". "Es un mal resultado, veremos qué pasa en dos años", ha reiterado.

Menosprecios

El síndic de Compromís en las Cortes, Fran Ferri, ha mostrado su "preocupación" por los discursos realizados durante la campaña de las elecciones de Madrid y en la celebración de la victoria de Isabel Díaz Ayuso en los que parece que Madrid y los madrileños son "superiores al resto de territorios y al resto de ciudadanos". "No me gusta que por poner en valor lo que hacen, menosprecien al resto de territorios y de ciudadanos y menos me gusta que lo hagan con los valencianos", ha asegurado Ferri a preguntas de los periodistas en los pasillos de Les Corts sobre si le preocupaba el resultado de las elecciones en la Comunidad de Madrid.

"Lo que me preocupan son los discursos que se han hecho durante la campaña y ayer en la celebración de la victoria de Ayuso, mostrando que parece que Madrid es superior al resto del territorio y al resto de ciudadanos", ha afirmado. Ferri ha dicho que seguirán trabajando en la Comunidad "contra estas políticas que promueve la derecha de desigualdad para que no lleguen nunca a afectar a los valencianos, que en este periodo del Botánic han visto cómo la desigualdad se ha disminuido y tenemos mejores valores de crecimiento económico y de creación del empleo que Madrid". Ferri ha valorado el cambio que ha vivido Madrid en la oposición ya que Mas Madrid, "ha superado al PSOE y ahora es la segunda fuerza". "Mónica García será la líder de la oposición; le doy la enhorabuena y ahí habrá una alternativa como aquí arraigada al territorio que trabajará para luchar contra estas desigualdades", ha agregado.

Un día triste

La síndica de Ciudadanos (Cs) en las Cortes, Ruth Merino, ha asegurado que es un "día triste" tras los resultados de las elecciones autonómicas de Madrid, pero ha instado a que el partido "convenza o haga ver" a la gente la "necesidad y utilidad" de un partido de centro.

Así se ha pronunciado Merino en declaraciones antes del pleno de las Cortes, donde considerado que "los resultados no fueron buenos a pesar de tener el mejor candidato" y ha señalado que "no se ha sabido transmitir correctamente que parte de esa gestión de Ayuso estaba basada en el trabajo de Ciudadanos, que formaba parte de ese gobierno".

En este sentido, ha opinado que "no se ha sabido transmitir esa política útil", por lo que "habrá que intentar mejorar para comunicar mejor".

Respecto a la posibilidad de que el resultado de Madrid se traslade a la Comunidad Valenciana, ha asegurado: "No me planteo ningún escenario". "En tres meses han dado las cosas más vueltas que en muchos años. Quedan dos años en principio para las siguientes elecciones. No me quiero poner en esos escenarios y me voy a centrar en el ahora".

No obstante, ha indicado que la situación es diferente y que "no tiene que ver nada Cs ni tampoco el PP en Madrid con otras autonomías". En Cortes, el grupo de 18 diputados de Cs va a "seguir trabajando como hasta ahora", y ha instado a trabajar en la necesidad de que "este partido siga existiendo y cada vez más fuerte".