Despedida a Isabel Bonig: A la derecha y a la izquierda

Las reacciones a la decisión de Isabel Bonig de dejar el cargo como portavoz del grupo popular en las Cortes no se han hecho esperar. Las redes sociales se han llenado de mensajes de dirigentes de todos los grupos políticos para apoyar a la síndica tras haber sido defenestrada por la dirección nacional del PP. Si la despedida de Pablo Iglesias recibió constantes mensajes de ironía por parte de la derecha, la de Bonig, por el contrario, solo ha suscitado muestras de apoyo por parte de la derecha y también de la izquierda.

Uno de los primeros en reaccionar fue Francisco Camps. El expresidente de la Generalitat, que quiere volver a la primera línea de la política, publicó una foto en la que aparece entre Isabel Bonig y Rita Barberá con un texto en el que reconoce la labor de la castellonense como alcaldesa, consellera y dirigente del partido. «Le deseo lo mejor en su nueva etapa», dijo Camps. Cayetana Álvarez de Toledo, que también fue apartada por la cúpula del partido, destacó el trabajo de quien considera una «política valiente y digna» y publicó frases como «me voy porque Génova lo ha decidido y me he dedicado a trabajar y no a responder a los adversarios internos».

Toni Cantó también lamentó la marcha de Bonig de las Cortes y la tildó como una mujer «valiente y una gran política a la que se echará mucho de menos». El exsíndic de Ciudadanos, que ha compartido innumerables reuniones y sesiones de control con Bonig en el Parlamento autonómico, dijo que, «siempre atenta y cercana, fue un placer trabajar con ella», deseándole suerte en todo lo que haga a partir de ahora. También Carlos Mazón, el futuro presidente regional del PP, le expresó su agradecimiento hace unos días en redes. Pero las muestras de cariño no solo vinieron de la derecha. Los grupos de la izquierda fueron, de hecho, los más expresivos a la hora de reconocer su labor. El presidente de las Cortes, Enric Morera, le mostró su cariño y afecto personal después de seis años de intensa oposición. «Que la legítima discrepancia y debate político no disminuya el respeto y calidad de las relaciones humanas», dijo Morera. También desde Compromís, la diputada alicantina Aitana Mas mostró su predilección por las mujeres de carácter que luchan por lo que creen de manera vehemente, hasta cuando existen diferencias políticas. «Buena suerte en esta nueva etapa», afirmó Mas. También la síndica de Podemos, Pilar Lima, aseguró que le habría gustado entablar algún debate con ella. «Eres honesta y leal aunque no compartamos ni principios ni políticas». La buena sintonía que ayer demostró Bonig con la izquierda le hizo incluso bromear con la idea de dar el salto a Compromís o al PSPV. En su despedida en las Cortes, Bonig se centró en tres personas: en el síndic Fran Ferri a quien agradeció su trabajo: «Jamás pensé que con alguien de Compromís tendría tantísima afinidad en lo personal»; en el portavoz del PSPV, Manolo Mata: «Gracias Manolo por todo, mil gracias»; y en el portavoz adjunto de Vox, José María Llanos, por acudir al funeral de su padre: «Jamás lo olvidaré». Los tres se acercaron a abrazarle y seguidamente publicaron emotivos mensajes en sus redes sociales.

La todavía portavoz del PP en las Cortes cerró la sesión plenaria de este jueves con unas emocionadas palabras de despedida en la tribuna de oradores que recibieron el aplauso de los diputados de todos los grupos parlamentarios puestos en pie.