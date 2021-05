El núcleo duro de Mazón: el difícil equilibrio entre familias y provincias

Once son las nombres claves en esta nueva etapa. Cinco de Alicante, tres de Valencia y tres de Castellón. Es cierto que Isabel Bonig consiguió alejar el partido del tufo a corrupción que emanaba, pero, a sabiendas de que solo con esos mimbres no se logra ganar unas elecciones, Mazón ha comenzado a abrirse camino en Valencia y Castellón haciendo el trabajo de fontanería para estructurar el partido y buscar a los referentes de las tres provincias que vayan a estar detrás de él. Dicen en los círculos cercanos al líder que no quieren que existan campistas ni zaplanistas, ni sorayos ni casadistas, sino mazonistas en torno al mismo proyecto en común. Añaden, además, que su objetivo ahora es forjar un liderazgo autonómico con base en el mismo modelo que se ha puesto en práctica en esta provincia y a través de un discurso en el que inciden en la importancia de abrir las puertas para todos, desde los conservadores hasta los socialdemócratas.

El que fuera vicecesecretario de Organización del PP con Joaquín Ripoll ya ha puesto en marcha el proceso para tomar el control de la organización con la composición de su comité de campaña y también con una ruta por provincias para la recogida de avales que le va a llevar, a su vez, a ganar visibilidad. De ahí que haya buscado a gente que le pueda ayudar a manejar con precisión las singularidades de cada territorio y les sirva como trampolín para dar el salto. El principal hándicap de Carlos Mazón es su falta de notoriedad en Valencia y Castellón. Y, consciente de estas carencias, está tratando de tender puentes y conectar con los colaboradores de otras etapas para desactivar cualquier proyecto que le pueda suponer una competencia, como, por ejemplo, la intención de Francisco Camps por lanzarse a la conquista política de Valencia. Es esta provincia la que más quebraderos de cabeza le está provocando en estos momentos.

Alicante le ha brindado la plataforma para llegar a tener el poder autonómico. El mando de la Diputación y el poder orgánico provincial han estado en manos de una sola persona y, por el momento, así va a seguir siendo. Mazón no tiene el Parlamento valenciano para hacerse notar por lo que no va a renunciar al altavoz que le aporta la institución provincial para ejercer de contrapeso al Botànic de izquierdas. Pese a los conflictos que el partido tiene en distintos municipios como Orihuela o el escaso poder en comarcas como el Vinalopó o l’Alcoià, el líder provincial ha logrado tener amarrada la provincia bajo un proyecto sin divisiones ni familias políticas. Sin embargo, en Castellón tiene que generar nuevas referencias porque el partido perdió en 2015 la Alcaldía y en 2019 la Diputación, el que era su último bastión en este territorio. El primer movimiento de la cúpula por volver a ejercer poder en las comarcas castellonenses es la entronización de Marta Barrachina, actual alcaldesa de Vall d’Alba, como presidenta del PP de Castellón, poniendo fin al mandato de Miguel Barrachina, quien renunció a optar a la reelección. La estrategia de la dirección nacional que encabeza Pablo Casado para tomar de forma definitiva el mando del partido en la Comunidad arranca este fin de semana en Castellón y tendrá continuidad el 3 de julio con el congreso regional.

En este escenario también influye la arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que ha dado alas a Pablo Casado y Teodoro García de Egea para agrupar el voto de la derecha. La estrategia es tratar de comer el discurso a Vox y rentabilizar el hundimiento de Ciudadanos. Con todos estos objetivos, Carlos Mazón ha formado a un equipo de su máxima confianza. En Alicante, ese núcleo duro lo formarán el alcalde de Benidorm, Toni Pérez; el alicantino Luis Barcala; la histórica dirigente, Macarena Montesinos; el diputado provincial y alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez; y el diputado autonómico José Antonio Rovira. Por Valencia, serán la portavoz en el Ayuntamiento de València, María José Catalá; el presidente del PP provincial, Vicent Mompó y el concejal Juan Giner. En Castellón, la guardia pretoriana estará formada por la presidenta provincial Marta Barrachina, la senadora Salomé Pradas y la portavoz Begoña Carrasco.

ALICANTE

Toni Pérez, Luis Barcala, Juanfran Pérez, José Rovira y Macarena Montesinos

El los círculos del PP se cuenta a menudo una anécdota. Hace años Mazón soñaba con convertirse en presidente provincial del partido y siempre se imaginaba al lado de Toni Pérez. Hace un año ese sueño se hizo realidad y el alcalde de Benidorm se convirtió en el secretario general de los populares alicantinos. Toni Pérez es amigo personal de Carlos Mazón y en esta nueva etapa seguirá teniendo mucha influencia. La mayoría de dirigentes del PP lo consideran un verso suelto que, por encima de todo, es alcalde de su pueblo. De hecho, nunca ha querido involucrarse de lleno en polémicas más allá de Benidorm. Con esta apuesta, Mazón también logra hacer un guiño al sector turístico. Luis Barcala es el principal alcalde del PP en toda la Comunidad y, por tanto, también formará parte de este nuevo equipo. El diputado provincial y alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez, fue uno de los hombres fuertes de José Císcar, que también se ha convertido en la mano derecha de Mazón a nivel provincial. De hecho, le ha confiado la coordinación de la campaña en toda la Comunidad tras haber dirigido la renovación en la provincia de Alicante. El diputado autonómico José Rovira es uno de los nombres que suenan con fuerza en este nuevo equipo. Con él se quiere recuperar a dirigentes que estuvieron en primera línea durante otras etapas, de las que también formó parte Mazón antes de 2010. Pero si hay una persona que encabeza esta lista esa es Macarena Montesinos, a quien Carlos Mazón considera su «madre política». Es verdad que Eduardo Zaplana ha tenido una enorme influencia en Carlos Mazón, pero quien verdaderamente lo metió en Política fue Macarena Montesinos, alegan en su núcleo duro. Tras ser apartada por la dirección de Císcar, la veterana dirigente, vinculada en su día a Zaplana y Ripoll, fue repescada por Casado dentro de la estrategia para recuperar a los exzaplanistas. «Ella siempre ha estado ahí». Así define Mazón a la hoy portavoz adjunta del grupo popular en el Congreso. Esta estrategia escenifica el regreso al poder de una parte del partido vinculada a la época de Zaplana.

VALENCIA

María José Catalá, Vicente Mompó y Juan Giner

En Valencia, María José Catalá es la otra esperanza del partido. La portavoz en el Ayuntamiento de València también será secretaria general en caso de que esta candidatura prospere. Fue alcaldesa de Torrent, un feudo histórico de la izquierda. En 2012, el presidente de la Generalitat Alberto Fabra la llamó para formar parte del Gobierno valenciano​ y le encargó una de las carteras con mayor peso: la de Educación, Cultura y Deporte. Carlos Mazón también se va a apoyar en Vicente Mompó, presidente del PP en la provincia de Valencia, para poner en alza el valor del municipalismo y la relación con los pequeños municipios. Y, en un intento por unir todas las sensibilidades, incluirá al concejal Juan Giner, del sector cristiano.

CASTELLÓN

Marta Barrachina, Salomé Pradas y Begoña Carrasco

Marta Barrachina, a quien se la identifica con el entorno de los sucesores de Carlos Fabra, es una de las personas que más poder va a tener a partir de ahora en el PP valenciano. Actual alcaldesa de Vall d’Alba, fue elegida este sábado presidenta del PP de Castellón en el congreso provincial, con el que se pondrá fin al mandato de Miguel Barrachina. Otra de las personas fuertes en Castellón será la senadora Salomé Pradas, que a partir de ahora será la coordinadora provincial del equipo de campaña. Además de tener una buena relación con Pablo Casado, Carlos Mazón valora su experiencia política y el control que tiene de Castellón. En esta provincia, también liderará el proyecto la portavoz y presidenta del partido, Begoña Carrasco, a quien Isabel Bonig puso como candidata, pero que, posteriormente, se desmarcó de su línea para apoyar a Pablo Casado en las primarias.

Un congreso convocado para el 3 de julio y con dos rivales más

Junto al alicantino, también presentarán su candidatura José Luis Bayo y José Vicente Anaya

La junta directiva del PPCV acordó esta semana la celebración del XV congreso autonómico, que tendrá lugar el sábado 3 de julio en la ciudad de València. Este cónclave llega tras la renuncia a presentarse como candidata de la presidenta, Isabel Bonig, que ha presidido la formación desde junio de 2015. En la junta se acordó la presentación de la ponencia «La Comunitat en el centro» y la composición del Comité Organizador del Congreso (COC), que contará con 13 miembros y estará presidido por el diputado nacional Luis Santamaría. En cuanto al proceso, los afiliados que deseen participar tendrán 15 días para inscribirse. El plazo de presentación de precandidaturas se prolongará hasta el 14 de mayo con un mínimo de apoyos de 90 avales y las votaciones para elegir a los precandidatos y a los compromisarios se desarrollarán en las sedes locales. En concreto, el COC está formado por Luis Santamaría (presidente), Adrián Ballester (vicepresidente), Andrés Martínez (secretario) y, como vocales, Juan Carlos Caballero, Vicente Ibor, Amparo Folgado, Sota Ibáñez, Óscar Clavell, María Ángeles Pallarés, Juan de Dios Navarro, Magdalena Martínez, Silvia Fernández García y Ernesto Fernández Pardo.

Después de que Carlos Mazón anunciara el viernes su candidatura, el expresidente de Nuevas Generaciones del PP en la Comunidad, José Luis Bayo, también dio a conocer que optará a liderar el partido. Con estas dos nuevas candidaturas, son ya tres los aspirantes que han mostrado su deseo de liderar el partido, después de que a mediados de abril lo hiciera el alcalde de la localidad valenciana de Ayora, José Vicente Anaya, que cuenta con el apoyo de Francisco Camps. Por su parte, Carlos Mazón afirmó que trabajará por unir al equipo y poder alcanzar «un punto de encuentro» con el resto de candidatos para poder llegar unidos al congreso regional, que se celebrará el 3 de julio. Esta semana, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, también hizo referencia a la convocatoria del congreso regional y aseguró que es una autonomía «fundamental para el futuro de España y para reconquistar una comunidad importantísima».