La Diputación de Valencia supera con creces a la de Alicante en transferencias a los municipios

Del informe emitido por la Generalitat también se desprende que la institución dirigida por Carlos Mazón siguió en la misma tónica en 2020 y que todavía ocupaba el último lugar. Sin embargo, la institución provincial ha informado a este medio que la liquidación del presupuesto de 2020 refleja que el importe de las obligaciones reconocidas para los ayuntamientos fue de 42 millones, lo que corresponde a un 19% del global, lo que la situaría muy cerca de Castellón. Teniendo en cuenta los datos emitidos por la institución provincial, en 2020 Valencia también superó a Alicante en las asignaciones a sus pueblos al situarse en un 27% de su presupuesto anual.

Con base a estos datos y en plena carrera de Carlos Mazón por liderar el PP valenciano, la Generalitat ha denunciado que los municipios alicantinos están siendo discriminados por el equipo de gobierno, formado por PP y Ciudadanos. La Dirección General de Administración Local que dirige Toni Such ha tenido en cuenta las transferencias presupuestarias directas para suspender la gestión del presidente Carlos Mazón en lo que se refiere a atención a los municipios. «Nos llama la atención que haya unos niveles de sensibilidad distintos en cada provincia», afirmó Toni Such. El Gobierno valenciano considera que la institución alicantina está provocando una discriminación entre provincias y ya no solo por no sumarse al Fondo de Cooperación, sino que critican que la atención a los pueblos en el resto de asuntos también es «insuficiente». Recordar que la única gran institución de la Comunidad que ha rechazado sumarse al Fondo de Cooperación Municipal para repartir 13,7 millones es la Diputación de Alicante. Con ello, los consistorios alicantinos perciben de este programa la mitad del dinero que los de Valencia y Castellón desde hace ya cinco años.

En este contexto, Toni Such defendió este lunes que «Alicante es la que menos atiende a los municipios y se está demostrando año tras año» para añadir que «los recursos son de las poblaciones y no para hacer lo que cada uno estime oportuno».

Desde el Consell han querido aplaudir las acciones que desde las diputaciones se realizan para que los ayuntamientos dispongan de suficiencia financiera, pero han hecho un llamamiento a Carlos Mazón para que «deje de poner excusas y utilice los recursos que tiene para transferir dinero a los consistorios». Según afirmó Toni Such, el problema radica en que «Mazón no ha asumido que una diputación no es un gobierno provincial, sino que es una entidad local que debe atender a sus socios, que son los alcaldes».

Por su parte, el equipo de gobierno de la Diputación quiso dejar claro que para valorar el dinero que han recibido los ayuntamientos sería necesario incluir en el cómputo el capítulo que hace referencia a las inversiones para los ayuntamientos ejecutadas por la propia Diputación. Sin embargo, la Generalitat acusó al presidente Carlos Mazón de utilizar estas últimas inversiones para querer controlar los fondos y lamentó que no haya asumido que la cooperación municipal es su competencia.