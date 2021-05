Diputados alicantinos de Cs urgen cambios para recuperar voz en las Cortes

Los cuatro diputados de Ciudadanos (Cs) que el pasado viernes anunciaron su voluntad de abandonar el grupo parlamentario formalizaron el lunes su decisión. Todos ellos, afines al expulsado Emilio Argüeso, han solicitado su paso a los no adscritos. Aunque el partido les ha instado a abandonar el acta a la que accedieron, precisamente, por concurrir a los comicios bajo el paraguas de la marca naranja, todo apunta a que no lo harán. Pretenden seguir parapetados en el escaño mientras sus ya excompañeros han comenzado los movimientos para reorganizar, otra vez más, su actividad en las Cortes. Eso es algo que implica, según defienden los diputados alicantinos, la necesidad de reestructurar las portavocías adjuntas para mantener la voz de una provincia que aporta casi la mitad de los representantes de Cs en la Cámara, en concreto, seis sobre 14.

La renuncia de Cristina Gabarda, Jesús Salmerón, Susi Sanchís y José Antonio Martínez se produce tan solo un mes y medio después de que la formación llegara a un acuerdo para tratar de zanjar la crisis desatada tras el portazo de Toni Cantó. En aquella reunión, a finales de marzo, se hicieron equilibrios para intentar contentar a las dos facciones enfrentadas. Ahora, tan solo seis semanas después, todos los acuerdos han saltado por los aires. La pérdida de cuatro diputados implica que el grupo sólo pueda mantener dos portavoces adjuntos, frente a los tres que tenía ahora. Uno de ellos, en concreto, era el alicantino Martínez, y las otras dos Mamen Peris (Valencia) y Mercedes Ventura (Castellón). Dado que la síndica Merino obtuvo su escaño por Valencia, lo que el sector alicantino pide ahora es que una de las dos portavocías adjuntas sea para un representante de la provincia, y eso es algo que comparten desde el propio partido. Para ocupar ese cargo los nombres que más suenan son los de María Quiles o Fernando Llopis, si bien tendrán que hilar muy fino para evitar que el conflicto estalle de nuevo. Ademas, se tendrá que reorganizar la participación de los diputados en las comisiones parlamentarias tras las bajas.

Ruth Merino, ayer, desde Alicante, calificó a los cuatro desertores como tránsfugas y les reclamó que devuelvan el acta. La síndica fue preguntada por un posible acercamiento de su formación al partido de la gaviota pero se desmarcó, apuntando diferencias entre ambas formaciones: «Ellos son un partido de derechas y conservador, nosotros de centro y liberal». También se refirió a la candidatura para liderar el PPCV de Carlos Mazón, y a la «estrategia» de los populares bajo el lema de puertas abiertas para otros políticos. Respecto a una posible «fuga» de más militantes al PP, la síndica confió en que «no están por la labor» de cambiar de partido porque quieren «afianzarse todavía mucho más en España, que necesita un partido fuerte de centro y liberal».

A Fernández no le «preocupa» lo que pase a Ciudadanos

Vicente Fernández (Cs) hizo una afirmación que desvela el grado de apego que tiene a su formación. Fue durante un debate para recuperar los «bous al carrer», cuando se alegró de los resultados del 4-M. En ese momento, le recordaron la debacle de su partido, y dijo: «Eso a mí no me preocupa». Y añadió: «A mí no me preocupa lo que le pase a Ciudadanos ni a mi puesto. Lo que me preocupa son los miles de votos que nos han votado a nosotros, a Vox y al PP, y mientras esos votos existan su hoja de ruta está abocada al fracaso».