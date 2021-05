Mazón inicia una recogida masiva de avales como demostración de fuerza

Le valdría con presentar 99 (el mínimo que exigen los estatus del partido para presentar la candidatura), pero su equipo de campaña espera muchos más, varios miles. Se trata de un golpe de efecto con el que el presidente de la Diputación de Alicante busca también reforzar la imagen de unidad del partido en torno a un liderazgo consolidado en su provincia, pero aún por construir en el resto del territorio.

Con el camino despejado después de que la todavía presidenta regional del PPCV, Isabel Bonig, tirara la toalla en su propósito de optar a la reelección en el XV Congreso regional, nadie en el partido alberga dudas sobre la entronización de Mazón, quien, no obstante, se ha marcado como objetivo la cohesión de un partido que, pese a la disciplina demostrada, se lame internamente heridas ante lo que no de deja de ser un ‘cambiazo’ de liderazgo teledirigido desde Madrid.

Dos direcciones

En este contexto y tras la semana intensa vivida en el PP valenciano, Mazón se mueve ya en dos direcciones: de un lado, la recogida masiva de avales en las tres provincias y, de otro, en disuadir al alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, en su aspiración de presentarse.

Fuentes del equipo de Mazón evitaron ayer cuantificar el número de avales de militantes y cargos que ya se han recogido, pero precisaron que los apoyos están siendo numerosos y que comenzaron el mismo viernes en el que el dirigente alicantino oficializó su aspiración en el acto simbólico celebrado en el Parterre. La idea es esperar al viernes, último día de plazo para presentar los avales, para hacer pública la cifra. Bonig reunió 7.020 hace cuatro años.

La movilización iniciada por Mazón para la recogida de avales es, además, otra manera de persuadir a Anaya, quien, de momento, mantiene su intención de presentarse y trata de reunir sus propios avales. Con todo, ambos aspirantes han iniciado ya conversaciones y probablemente el alcalde de Ayora no llegará al final del proceso, sabedor de que sus opciones son nulas. A petición de Mazón, ambos mantuvieron un encuentro el pasado viernes en el que el jefe de la corporación provincial ofreció a Anaya que se integrara en su candidatura. Fuentes de ambos aspirantes coinciden en que Mazón no ofreció a Anaya un puesto concreto, si no la posibilidad de formar parte de su equipo y evitar así una votación que proyectaría una imagen de fractura.

El aspirante bendecido por Génova activa el partido para legitimar su candidatura en las tres provincias

Mazón y Anaya volvieron a verse en el congreso de Castelló (donde la alta abstención no deja de evidenciar el descontento en un sector del partido), pero no hubo avances. Cabe recordar que Mazón ya ha hecho público que si gana contará con María José Català, síndica del PP en el Ayuntamiento de València, como número dos.

Un puesto que, obviamente, ya no podría ser para el todavía coordinador del PP en la provincia de València. Anaya y Català, quien tenían una relación estrecha, se han distanciado estas semanas después de que el alcalde de Ayora con el aliento del expresidente Camps anunciara por sorpresa su candidatura.

Anaya no ha pedido, al menos de momento, ocupar un puesto concreto en la ejecutiva y no es descartable que intente negociar una vez proclamado precandidato. Su equipo asegura que reunirá los 99 avales, si bien admiten que están encontrando dificultades entre la militancia por miedo a futuras represalias del aparato del partido.

El alcalde de Ayora aspira a reunir el mínimo de los 99 avales y podría negociar su retirada tras ser proclamado

Así, las cosas, el comité organizador ultimaba anoche los formularios para quienes quieran participar en la votación para la elección de candidaturas y compromisarios. La doble urna ideada por Génova que permite, como ocurrió con Casado, que la opinión de la militancia se corrija después con la voluntad de las estructuras del partido. Por su parte, José Luis Bayo, presentará el jueves su candidatura. Su tercer intento en cuatro años.

El aspirante se estrenará en la cámara contra el fondo municipal del Consell

Acudirá en calidad de presidente de la corporación junto a los de València y Castelló

El líder in pectore de los populares valencianos, Carlos Mazón, tiene previsto su estreno en las Cortes la próxima semana. Lo hará en calidad de presidente de la Diputación de Alicante y como compareciente en una comisión, cuya presencia estaba ya prevista con anterioridad, ya que Mazón no es diputado.

Mazón comparecerá el lunes para defender su posición de rechazo al proyecto de ley que regula el fondo de cooperación municipal del Consell. Entonces, como ya publicó este diario en marzo, su presencia no suscitó gran apoyo entre los suyos, ya que solo él y su número dos, Adrián Ballester, concejal en Redovan y exdiputado autonómico figuran entre los comparecientes mientras el Botànic dispone de once representantes.

El barón alicantino, la propuesta de Génova a liderar el PP, se quedó solo en su rechazo al fondo de cooperación municipal, una inyección que se reparte con criterios objetivos y sin discrecionalidad política y que reciben los ayuntamientos de la provincia de Valencia y de Castelló, pero no los de Alicante porque su diputación rechaza el fondo y que han dejado de ingresar 86 millones en seis años.

Mazón comparecerá en el trámite de participación ciudadana. Pero su iniciativa ya provocó en su día una especie de efecto llamada de cargos municipales del PSPV y también de Compromís para defender la posición contraria.

Sin alcaldes del PP

Mientras, los alcaldes populares dispuestos a secundar la posición de Mazón brillan por su ausencia. Ninguno de València y Castelló, pero tampoco de Alicante. Por contra, los dos presidentes de diputación de València y Castelló, los socialistas Toni Gaspar y Josep Martí, han pedido participar, además de numerosos cargos municipales de partidos que sostienen al Botànic. Incluso, Ciudadanos, socio del PP en la Diputación de Alicante, es contrario a la posición del líder provincial de rechazo al fondo.

El PP ha pedido, además de a Mazón y a Ballester a un abogado y exmagistrado en excedencia, Mariano Ayuso, al que también ha pedido participar Vox.

Català asegura tener el aval de Génova para la alcaldía frente a Cantó

La diputada se ve como cartel de València pero no se descarta como portavoz en las Corts

Maria José Català, el segundo nombre propio con relevancia tras el aterrizaje de Carlos Mazón como presenciable, mantiene como prioridad la alcaldía de València, si bien no cierra la puerta a ninguna opción, ni si quiera a la de compatibilizar la secretaría general del PPCV con la portavocía de las Corts.

Al menos, no lo hizo ayer en una entrevista en À Punt en la que fue preguntada sobre el puesto que ha quedado vacante tras la renuncia de Bonig, quien ayer renunció el escaño. Català indicó que este asunto no es prioridad ahora para el partido y que de momento serán los tres portavoces adjuntos (Eva Ortiz, Miguel Barrachina y Elena Bastidas) quienes asumirán la voz del PP en las Corts. Aunque el mejor posicionado es Miguel Barrachina, quien habría negociado este puesto tras su retirada sin pelea de la presidencia del partido en Castelló, la propia Català no se autodescartó cuando expresamente se le preguntó si quizás ella podría asumirlo. En todo caso, compatibilizar ambas portavocías es más que complicado.

Català dejó claro que su propósito es repetir como cartel electoral en el cap i casal y mantuvo que esta fue su «línea roja» cuando negoció con Génova su incorporación como número dos de la ejecutiva de Mazón. Aseguró que tiene el compromiso de la dirección nacional y el aval de Mazón para repetir. Català, que es consciente de la amenaza que podría suponer para esa aspiración la figura de Toni Cantó, mantuvo ayer que cree que el actor está haciendo un trabajo interesante en Madrid. En el PP valenciano no falta quien asegura que Català, pese a lo hablado con Génova, quiere preservarse y estar en las Corts es garantía de proyección.